Ilmastoraportti ei auta, tarvitaan tekoja

Jälleen on julkaistu uusi ilmastoraportti. Yksi monista joita tulee säännöllisin väliajoin.

Tulokset eivät ole uutisia, vaan odotusten mukaisia. Ollaan menossa lujaa, ja valitettavasti väärään suuntaan.

Euroopassa, vanhalla mantereella, tehdä paljon ilmaston hyväksi. Roskia erotellaan, maalämpö, uusiutuvaa energiaa suositaan, liikenteen päästöjä alennetaan monella eri tavalla, laivoihin asennetaan uusia suodattimia ja paljon muuta.

Valitettavasti vanhan mantereen väkiluku ei ole puolta Kiinan tai Intian väestöstä. Itänaapurimme, lukuisat aasialaiset ja afrikkalaiset valtiot sekä tietenkin USA ovat erittäin väkirikkaita. Brasilia tuhoaa sademetsiä minkä ehtii. Näissä maissa ilmastonsuojelu ei saa sille kuuluvaa painoarvoa.

Kysymys on politiikasta. Vaikka Brysselissä on armeijan verran poliitikkoja, he eivät kykene painostamaan tämän maailman likalinkoja tekemään enemmän ilmaston hyväksi. Onko kyse pelkuruudesta, kykenemättömyydestä vai byrokratiasta.

Asianhan pitäisi olla yksinkertaista matematiikkaa. Yksi plus yksi on kaksi. Euroopassa on vähän väkeä ja ilmaston eteen tehdään paljon. Yllä mainitsemallani alueilla on paljon väkeä ja ilmaston eteen tehdään hyvin vähän. Yhtälö ei täsmää.

Tässä ei enää raportit auta. Tarvitaan tekoja. Eurooppa jatkakoon esimerkillistä toimintaansa. Varsinaisten saastuttajien tulee tehdä jotain asian hyväksi.

Joten terveisiä vaan Brysseliin. Ei enää raportteja, työryhmiä, puheita ja muuta "lämmintä ilmaa" vaan todellista toimintaa.

Heikki Lassila

Eurajoki