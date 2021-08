Yhdysvaltojen tärkein vientituote on jo kauan ollut demokratia, jota se on tuputtanut asevoimin moniin muihin maihin, vaikka sen tilanne omassakin maassaan on yhä villin lännen tasoa.

”Kannettu vesi ei kaivossa pysy”, tiesi jo ajat sitten suomalainen kansanperinne, jota isosetäni lisäksi moni muukin suomalainen on vienyt mukanaan ison veden taakse. Viesti ei näytä tavoittaneen hallintoporrasta, eivätkä kokemuksetkaan ole opettaneet, vaikka amerikkalaiset sotajoukot ovat kerta toisensa jälkeen palanneet ”vientimatkaltaan” verissäpäin takaisin.

Kiinalaiset sen sijaan ovat ujuttamalla saaneet jalansijaa ympäri maailman, joten se kauan pelätty keltainen vaara taitaa olla lähempänä toteutumistaan kuin amerikkalainen demokratia.

Valdemar Takaperko

kriisinhallintaveteraani

Köyliö