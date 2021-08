Kotitalousvähennyshän luotiin torjumaan niin sanottua harmaata työtä. Ihan hyvä juttu, työstä kuuluu maksaa vero. Nyt kotitalousvähennyksestä väännetään. Sitä voisi sanoa luksusvähennykseksi, kun sen rajoja nostellaan vuosittain.

Satasen omavastuu on täysin silmälumetta. Pientuloinen eläkeläinen ei siitä hyödy. Kansaneläkettä saavan eläke on 665,29 euroa, ja silloin hänelle kuuluu myös takuueläke 173,30 euroa. Yhteensä eläkkeen määrä on tällöin 837,59 euroa ja hänen tällöin maksamansa vero on tasan nolla euroa. Kotitalousvähennys ei hyödytä häntä senttiäkään.

Vaikka kotitalousvähennystä saa siirtää tuleville vuosille, jos sitä ei saa käytettyä kuluvana verovuotena, niin tuskin eläkkeen saajan tulot kasvavat tulevina vuosina.

Minimieläke, josta maksetaan veroa, on 1 068,41 euron kokoinen työeläke. Siitä maksetaan veroa 36,90 euroa kuukaudessa. Pitää muistaa, että tällaisen ihmisen tulot menevät pääasiassa normaaliin elämiseen.

Jos joku vielä kehtaa väittää, että kotitalousvähennys suosii myös pientuloisia, kannattaa ottaa Ojalan laskuoppi käteensä ja laskea, mitä on 12 kertaa 36,90 euroa. Siitä tulee yhteissummaksi 442,80 euroa.

Kun aikoinaan kovalla työllä hankittu mökki vaatisi jotain remonttia, jonka kustannus olisi varmasti yli tuon vuosittain verotettavan summan. Pienen eläkkeen saaja ei hyödy siitä koskaan.

Kaipailen kotitalousvähennyksestä avointa ja rehellistä keskustelua.

Pertti Pokki

Laitila