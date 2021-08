Kun kesän aikana käytiin kuntavaalit, sai myös Pori uuden valtuuston, ja vaihtuvuutta oli jonkin verran. Lehden palstoilla on monesti kirjoitettu kaupungin kurjasta taloustilanteesta.

Porilla on negatiivinen kierre, kuten Anttivesa Knuuttila kirjoitti 10.7.21. Monet muutkin kaupunginvaltuutetut ovat syyttäneet tästä johtuen kaupungin työntekijöitä, miksi? Tekeviä käsiä ei ole enää tarpeeksi. Osa lähtee muualle töihin, kun ei jaksa olla täällä pyörityksessä. Pyörityksellä tarkoitan sitä, kun ei osata päättää, mitä voi tehdä ja milloin.

Työntekijöiltä on viety onnistumisen ilo pois, ja samalla myös yhteenkuuluvuus on hävinnyt. Tätä voisin kutsua välinpitämättömyydeksi, jota on kaupungin ylimmässä johdossa, entisissä valtuutetuissa ja lautakunnissa. Jopa työyhteisön esimiehillä on tätä havaittu. Ei hyvä. Työntekijöiden henkisestä hyvinvoinnista ei välitetä.

Negatiivinen kierre olisi ollut katkaistavissa silloin heti, kun korona alkoi. Miksi tätä ei tehty, valtuutetut? Olisi voitu tehdä jotain kaupungin kiinteistöille ja hankkia perusturvan tarvitsemaa lisähenkilöstöä.

Jokuset mainostivat itseään vastuullisina valtuutettuina ennen vaaleja. Olitteko te sitä, valtuutetut? Ette olleet.

Jos ei kyetä tekemään päätöksiä, otetaan konsultti. Tuntuu, että kaupungilla ei ole viranhaltijoita, jotka pystyisivät ottamaan päätöksistään vastuun, jos ne menevät pieleen. Yhdessä kun ratkaistaisiin asioita, niin saataisiin paljon säästöjä ja oltaisiin oikeaan aikaan liikkeellä. Silloin ei tarvitse piiloutua konsulttien selän taakse, he kun eivät ota asioista vastuuta, vaan lähettävät laskun perään tehdystä työstään.

Kun valtuusto nyt alkaa karsimaan toimintoja, niin alkaisin sieltä ylimmästä johdosta karsimaan väkeä ja hakemaan säästöjä. Ovatko ne kipeitä asioita tässä kaupungissa.

Toivotan uudelle valtuustolle antoisia aikoja ja terveitä päätöksiä, jotta kaupunki saadaan jälleen sellaiseksi, mitä taannoin oltiin.

Jarmo Rantamäki

Pori