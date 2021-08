Porissa on samanlaisia veistoksia kuin Aulangolla

Satakunnan Kansassa oli mielenkiintoinen artikkeli Aulangon näköalapuistosta. Puistosta tuli erinomaisen kaunis ja viihtyisä. Sitä ovat sukupolvet toistensa jälkeen ovat saaneet ihailla. Pienet yksityiskohdat pysäyttävät kerta toisensa jälkeen ihailemaan, varsinkin kesällä, ihailemaan luonnon kauneutta.

Rakennusten pihapiirissä ovat ruotsalaisen valimon (Otto Meyer & Komp) sotilaat, jotka meillä ovat Porin raatihuoneen Justitia-jumalattaren airueena. Jumalatarta ei Aulangolla ole.

Todennäköisesti samoilla malleilla on tehty useampia vastaavia veistoksia. Aulangon ja Porin veistosten lisäksi Suomessa sinkkiveistoksia ovat vain Helsingin tuomiokirkon Saksassa tehdyt apostolit. Huonokuntoisia veistoksia kunnostettiin vuonna 1995 Pekka-Niskan Petikon hallilla. Varat kunnostukseen hankittiin kansalaiskeräyksellä.

Aulangon veistoksia aika on kohdellut kaltoin. Niistä puuttuu osia, saumoja on auki ja huonoksi mennyttä rakennetta on vahvistettu ujuttamalla betonia jalkojen sisälle. Niitä ei voi korjata.

Porin raatihuoneen katolta veistoksemme otettiin alas vuonna 2012 ja varastoitiin ulkovarastoon. Yli vuoden hiljaiselon jälkeen kaupunki luovutti ne yksityisten tahojen kunnostettavaksi.

Kunnostustyö tehtiin Porin Winnovan tiloissa 2013–2014 iltatyönä. Valmis työ oli Porin taidemuseon veistoskadulla nähtävänä Porin päivänä 26.9–28.9.2014. Asemapaikalleen veistokset nostettiin 2.10.2014 juhlallisuuksien saattamana.

Aulangon puistometsän perustajan Eversti Hugo Standertskjöldin ostama lankarullatehdas Kaukaalla toimi todennäköisesti vielä 1960-luvulla. Porin paperitehdas käytti valmisrullissaan Kaukaalla tehtyjä rullatulppia. Sorvatut tulpat korvattiin myöhemmin puupurusta valmistetuilla tuotteilla.

Markku Tanttinen

(vas) Pori