Tapio Furuholm vastaa Mikael Ropolle: Pane omat kuriin!

Oikea laitahyökkääjä hämää ja harhauttaa voidakseen edetä. Vasen puolustaja on vaikeuksissa, harhautuksia tulee erilaisia. Politiikassa näyttää harhautuksesta tulleen pysyvä ilmiö. Pelissä voi menettää (vain) tilanteen, politiikassa jää niin sanotusti kiinni.

Minusta on hieno asia, että kokoomuslainen kunnallispoliitikko puuttuu Porin kohtuuttomiin konsulttisopimuksiin. Jos Mikael Ropo pysyy kannassaan ja on valmis myös konkreettisiin toimiin, ei minulla ole vaikeuksia toimia yhteistyössä. Porilaisten verorahoille on muuta käyttöä.

Mutta. Ropo harhauttaa, ja pallo menee häneltä yli viivan. Hän ei saa omiaan kuriin, kokoomuslaiset virkamiehet elävät toisessa todellisuudessa poliitikon aloitteista välittämättä.

Tuorein, ja ehkä röyhkein esimerkki on Ramboll Oy:ltä tilattu konsultointi Porin Linjojen toiminnan tuhoamiseksi. Se oli kokoomuslaista tilaustyötä, jossa ilmeisesti niin tilaaja kuin tekijäkin vähät välittivät Porin asukkaista ja heidän elämästään. Tilaajat eivät kokeneet huolta ihmisten pääsystä työpaikoilleen, kauppa- ja apteekkireissuille tai harrastuksiin. Oli vahva kokoomuslainen käsitys, että jokaiselle porilaisella on oma auto tai joku muu päristin. Tilaajan sokeudesta kertoo myös se, että Porin kartta ja välimatkat olivat jääneet selvittämättä.

Valtuutettu Ropo. Sinulla on puolueveljeys näihin tilaajiin. Aloitteesi ja kirjoituksesi painoarvo kasvaa, kun aloitat kurssin muutoksen konsultoimalla heitä.

Joka tapauksessa: on hieno asia, jos Porissa kokoomus on hillitsemässä käsistä lähtenyttä konsultti-innostusta.

Tapio Furuholm (vas)

Pori