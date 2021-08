Furuholmin kokoomuslainen konsulttiesitys

Mikael Ropo (kok) sanoo kirjoituksessaan Tapio Furuholmin (vas) olevan hänen kanssaan samalla asialla.

Tapio Furuholm kirjoitti Satakunnan Kansassa 13.8.2021, että Porin on pantava stoppi konsulteille.

On hienoa huomata, että Furuholm jatkaa kokoomuksen viitoittamalla tiellä taistelua ja aikoo jättää kaupunginhallitukselle käytännössä saman aloitteen, jonka jätin kaupunginvaltuustolle 9.12.2019.

Valtuustoaloitteessani pyysin selvitystä konsulttien käytön periaatteista ja ohjeistuksesta kaupungissamme sekä yhteenvetoa kuluvan valtuustokauden auditoinneista ja konsulttiselvityksien kustannuksista.

Lisäksi pyysin arviota konsulttien tekemien selvitysten vaikuttavuudesta ja siitä, olisiko virkamiestemme oma osaaminen ja ammattitaito riittänyt selvitysten tekemiseen.

Vastine valtuustoaloitteeseeni oli mielestäni puutteellinen ja osa kuluista oli jätetty piiloon. Tästä mainitsin kaupunginvaltuuston kokouksessakin.

Konsulttien palveluita käytetään erittäin runsaasti. On jo valmistunut teknisen toimen auditointia, varhaiskasvatuksen auditointia, lentoliikenteen kilpailutusta ja muita selvityksiä.

Kaupungissamme on töissä tehtävänimikkeillä mitattuna noin 6 440 henkilöä. Tästä joukosta osa on korkeasti koulutettuja ja kovapalkkaisia virkamiehiä. Näiltä henkilöiltä on löydyttävä ammattitaitoa, asiantuntijuutta ja osaamista kaupunkimme kehittämiseksi ilman, että meidän tarvitsee turvautua konsulttien käyttöön.

Poliitikkojen tulee vaatia virkamiehiltä enemmän ja näytettävä suunta. Johtamistyöhön olennaisena osana kuuluu myös kehittämistyö, joka tällä hetkellä konsulttien käytön myötä maksaa enemmän kuin olisi soveliasta.

Toinen syy, miksi konsultteja on käytetty runsaasti, voi johtua, siitä, että halutaan ulkopuolinen näkökulma. Virkamiesten on helpompi perustella asia poliitikoille, että näin tulisi tehdä, koska ulkopuolinen taho on näin ehdottanut. Ulkopuolisen näkökulmaa on myös helpompi myydä poliitikoille, koska esitys ei ole politisoitunut. On myös helpompi virkamiehelle nojata oma esityksensä ulkopuoliseen ja poistaa samalla omaa vastuuta.

Jatkuva konsulttien käyttö ei voi jatkua näin suurella mittakaavalla. Jatketaan Furuholm taistelua yhdessä ja viedään kokoomuslaista aatemaailmaa eteenpäin.

Mikael Ropo

kaupunginvaltuutettu (kok)

Pori