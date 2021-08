Jokainen mäkkäripapereiden siivous ja ulkoseinän rappaus maksaa veronmaksajille

Mielipidekirjoittaja on kyllästynyt ilkivaltaan. Esimerkiksi kuvassa oleva vanha Isosannan saha on jatkuvan ilkivallan kohteena.

Miksi ei nykypäivän ihminen enää arvosta yhteistä omaisuutta?

Olemme suurilla veroilla ja investoinneilla rakentaneet ja sijoittaneet rahaa rakennuksiin, projekteihin sekä palveluihin, joita jotkut sitten rikkovat ja vandalisoivat. Osa purkaa pahaa oloaan ympäröiviin rakenteisiin, jotka jotenkin ahdistavat vandaalin tunteita.

Osaa ei kiinnosta yhteisen omaisuuden rikkominen, koska siitä ei seuraa mitään, tai ei tunne olevansa osa yhteisöä.

Kesän aikana on Ravintielle istutettu alppiruusuja ilahduttamaan kuntalaisten arkea ja tuomaan hieman väriä arkeen.

Vaikka kesä on valmiiksi vihreä ja varsin värikäs, ei alppiruusujen hentoa punaa ole jokin taho kestänyt, vaan niitä on kaksi kertaa käyty hakemassa. Ovatko jotkut käyneet kullan kiilto silmissä ja kuokka kädessä kukkien kimppuun, vai onko paha olo niin kova, että pitää varta vasten tuhota pieni positiivinen ele infralta? Paikka on hyvin liikennöity ja luulisi ihmisten näkevän, kun kutsumattomat viherpeukalot hakevat valmiiksi istutettuja rhododendroneja takahutlaariin.

Koulujen ja tarhojen ikkunat, ulkokuori ja ulkotilat ovat jatkuvan ilkivallan kohteena. Usein tekijä on koulua käyvä tai käynyt huligaani, joka protestiksi piirtää kirkkoveneen tai falloksen koulun seinään ja kirsikkana kakun päälle heittää kiven vanhaan luokkahuoneeseen. Sinänsä ymmärrettävää, onhan tämä oman jäljen jättäminen itselle merkittäviin paikkoihin jo esihistoriassa toimitettu riitti.

Toivoisin kuitenkin, että olisimme jättäneet nämä primitiiviset aktit taaksemme.

Jos kuitenkin otsalohkossa kasvaa itseilmaisun paine, pura se canvas-tauluun ja myy nykytaiteena. Kukaan ei huomaa eroa, parhaimmassa tapauksessa voi siitä aueta ura.

Jokainen mäkkäripaperien siivous, ulkoseinän rappaus, improvisoitu nuotio ja ihmiseriteinstallaatio maksaa veromaksajille. Nämä rahat lähtevät muista projekteista ja kunnossapidosta, eikä sitä huomaakaan, kun pienistä puroista koulun seinästä kasvaa iso lovi budjettiin.

Miksi emme puutu tähän epäkohtaan ottamalla vastuuta ja laittamalla vastuuta niiden päälle, jotka näitä tekevät? Voidaanko pikku höpönassujen vanhempia tai itse nasua laittaa siivoamaan kerran kehossa käyneet keskikaljat koulun pihasta?

Koulujen pihoissa ja julkisissa paikoissa on enemmän kameroita kuin BB-talossa, mutta ketään ei saada kiinni. Eihän kameroita saa katsoa, tai laittaa kuvia Wilman kautta vanhemmille, sillä jonkun yksityisyyttä voidaan loukata. Onko niiden asentamisessa sitten mitään järkeä?

Jyri Astokari (ps)

Pori