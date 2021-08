On aika tilkitä porsaanreikiä verotuksessa ja olla reilu

Suomen verotuksen taso on kaikilla mittareilla huipussa, kirjoitti Sampsa Kataja (SK 11.8.).

Onko näin? Yhteisövero on meillä perustellusti alle EU:n keskiarvon eli 20 prosenttia, kun esimerkiksi Saksassa se on 30 prosenttia. Myös isotuloisimpien verotus jää matalammaksi kuin päältä päin näyttää.

Syynä on muun muassa käytäntö muuntaa ansiotuloa pääomatuloksi listaamattomien osakeyhtiöiden osinkojen verohuojennuksen vuoksi. Vuonna 2015 listaamattomista yhtiöistä jaettiin Suomessa henkilöille osinkoja, joista heti verovapaiksi luettiin noin 1,6 miljardia (VM 12/17).

Myös voitonsiirrot aiheuttavat Suomelle vuosittain satojen miljoonien eurojen menetykset. Esimerkiksi sähkönsiirtoyhtiöiden Carunan ja Elenian ”verosuunnittelun” arvioitiin aiheuttaneen vuosina 2015–2019 noin 90 miljoonan euron yhteisöveromenetykset (Veropolitiikka.blog).

Lähdeveroa puolestaan vältellään esimerkiksi johdannaissopimuksilla. Joissain piireissä vallitsevana käytäntönä on vielä etsiä keinoja väistellä yhteisvastuuta. Samat yritykset kuitenkin nauttivat Suomen infrasta, koulutuksesta ja työntekijöiden sosiaali- ja terveysturvasta.

Isoja menetyksiä yhteiskunnalle tulee erityisesti kiinteistösijoitusrahastojen verovapautuksista. On hyvä, että viimein on otettu selvitykseen ulkomaisten rahastojen ja muiden verovapaiden yhteisöjen kiinteistösijoitusten voittojen verotus. Samalla selvitetään myös yhteisöjen osinkojen lähdevero.

Tiivis ja kattava veropohja mahdollistaa alhaisemmat verokannat. Tässä se työ on tehtävä, jotta ei tarvitse korottaa palkkaveroa ja jotta yritykset voivat hyvin ja työllistävät. On tärkeää, että jatkossa yritysverotus palkitsee hyvän tuloksen ohjaamisesta paikallisiin investointeihin.

Nyt on aika tilkitä porsaanreikiä ja olla reilu. On helppo kuitata, että maailma on avoin ja toisaalta kansainväliset sopimukset raamittavat. Tahtotila kuitenkin ratkaisee sen, miten toimimme.

Tuloja tarvitaan, oikeudenmukaisesti. Onneksi suurin osa suomalaista kannattaa hyvinvointivaltiota.

Kaarina Latostenmaa

yhteiskuntatieteiden maisteri

Pori