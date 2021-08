Luonto on ihmeellinen! Se antaa meille ravintoa, tuulta, aurinkoa ja ilmaa, jota voimme hengittää. Se antaa meille vettä ja kaikki mahdollisuudet elämään.

Asuimmepa missä päin maapalloa tahansa, ihmiselle on aina tilaa, tai ainakin on ollut. Valitettavasti osa maapallostamme on aavikoitunut tai eroosion vaikutuksesta tullut ihmiselle mahdottomaksi elää. Olemme tuhoamassa mahdollisuuksiamme elämään.

Ymmärrämmekö, mitä olemme itsellemme tekemässä? Mennyt kesä on ollut todella raskas helteiden korventaessa meitä. Olemme saaneet tuntea ilmastonmuutoksen todellisen luonteen ihollamme.

Meidän olisi nyt herättävä elämään vähemmän luontoa kuormittaen. Muutos on meidän tavallisten kuluttajien vastuulla, sillä lentokoneet lentävät ja tavarat kulkeutuvat ristiin rastiin ympäri maapalloa niin kauan, kunnes me lakkaamme lentämästä ja kuluttamasta.

Niin kauan kun kulutamme kotiplaneettamme luonnonvaroja yli tarpeemme, luontomme ei pääse toipumaan ja ilmastomme muuttuu meille vääjäämättä yhä epäsuotuisammaksi elää.

Vastuu on siis yksinomaan sinun ja minun.

Birgitta Wulf

Kerava