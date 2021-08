Rahapelaamisen tuottoihin perustuva rahoitus on moraalisesti vaikea

Erkki Liikasen johtama selvitysryhmä on esittänyt, että Veikkauksen tuotot tulisi siirtää suoraan osaksi valtion kokonaisbudjettia.

Veikkausvoittovaroista saadut STEA-avustukset ovat monelle järjestölle elinehto. Myös Suomen Syöpäyhdistys/syöpäjärjestöt on yksi avustuksen saaja. SSY on Suomen suurimpia potilas- ja kansanterveysjärjestöistä. Yhdistykseen kuuluu 12 alueellista syöpäyhdistystä ja kuusi valtakunnallista potilasjärjestöä. Jäseniä on reilu 110 000.

Syöpäjärjestöjen tarjoamat neuvontapalvelut ja tuet ovat monille syöpään sairastuneille ja läheisille välttämättömiä erityisesti tilanteissa, joihin julkiset palvelut eivät yllä. Vakavan sairauden kohdatessa muun muassa vertaistuki saattaa olla parasta tukea jaksamisessa.

Vertaistukea tarjoaa Syöpäjärjestöissä ympäri maan noin 1 100 koulutettua vapaaehtoista. Myös kuntoutuskursseille osallistuu vuosittain 700–800 syöpäpotilasta ja heidän läheistään.

Veikkausvoittovaroista myönnetyt avustukset perustuvat rahapelaamisen tuottoihin. Tämä on ollut monille avustuksen saajalle moraalisesti vaikea. Ainakin teoriassa, mitä enemmän ihmiset pelaavat ja häviävät rahapeleissä, sitä enemmän voittovaroja on jaettavissa. Tästä näkökulmasta katsottuna rahoituksen irrottaminen suoraan Veikkausvoittovarojen tuotosta tuntuu hyvältä ja selkeyttäisi rahoitusjärjestelmää.

Kun avustukset siirretään osaksi valtion budjettia, tulee pitää huoli rahoituksen riittävästä tasosta. Rahoituksen riittävyys ja taso tulee turvata pitkäjännitteisesti, jotta järjestöt voivat suunnitella, toteuttaa ja turvata tärkeän toimintansa jatkuvuuden.

Uudistuksen jatkovalmistelussa tulee olla mukana keskeisimmät järjestöt.

Uudistuksen käyttökelpoisuus, toimivien käytäntöjen jatkaminen ja avoimuus on helpompi toteuttaa yhteistyössä. Syöpäjärjestöjen kannalta potilaiden aseman parantaminen vakavan sairauden kohdatessa tulee olla tämäkin uudistuksen tärkein näkökulma.

Jukka Moilanen

Suomen Syöpäyhdistys ry. / Syöpäjärjestöt valtuuskunnan puheenjohtaja

Ulvila