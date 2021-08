Kuka maksaa?

Tässä ollaan taas tilanteessa, jossa nähdään tämänkin pandemian todelliset maksajat ja kärsijät. Kun tässä lehtiä selailee, huomaa suurten yritysten taas jauhaneen, ja osakkeenomistajat siinä samassa, satojentuhansien voittoja – nekin, jotka ovat saaneet koronatukea valtiolta,mutta myös lomauttaneet työntekijöitä.

Niin se tuntuu aina menevän – oli sota tai muu maailmanlaajuinen hätätila, niin rikkaat rikastuu ja lentelevät avaruuteen.

Suomessakin on köyhyys nousussa, vaikka työllisyys onkin nyt jonkin verran parantunut. Silti on yksi ryhmä mikä jää ulkopuolelle kaikesta ja syrjäytyy: pitkäaikatyöttömät. Yli 130 000 on kova luku. Tämä nimenomainen ryhmä on kasvanut pandemian aikana, samoin köyhyys.

Miksi ei vähävaraisille ihmisille anneta lisäavustuksia näin pandemian aikana, vaan ne sysätään rikkaille yrityksille ja osakkeenomistajille? On aikamoinen ristiriita, kuka sitä avustusta eniten tarvitsee.

Ilari Koivula

Pori