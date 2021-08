Lasten rokotuksissa oikeudellisia ongelmia

Koulujen alkamisen lähestyessä hallitus on ryhtynyt toimiin asetuksen säätämiseksi 12–15-vuotiaiden rokottamisesta koronaa vastaan. Samaan aikaan eduskunnan apulaisoikeusasiamies on kritisoinut valtion viranomaisten toimintaa laillisuuspuutteista. Samaa ongelmaa laillisuuden näkökulmasta on myös lasten rokottamisissa.

Ensinnäkin hallitus katsoo, että lapsi voi itse tehdä vapaaehtoisen päätöksen rokotteen ottamisesta. Jokainen ymmärtää, että tämän ikäisen on vaikeaa vastustaa esimerkiksi koulun henkilökunnan ja muiden oppilaiden taholta tulevaa painostusta.

Lisäksi Suomen hyväksymässä kansainvälisessä sopimuksessa ihmisoikeuksien suojaamiseksi lääketieteen alalla todetaan:

”Terveyteen kohdistuva toimenpide voidaan suorittaa vain, jos kyseinen henkilö on antanut suostumuksensa vapaasta tahdostaan ja tietoisena kaikista asiaan vaikuttavista seikoista. Kyseiselle henkilölle on annettava etukäteen asianmukainen selvitys toimenpiteen tarkoituksesta ja luonteesta sekä sen seurauksista ja riskeistä.”

Hallitus ei ole mitenkään valmistellut sitä, miten tämän säädöksen esittämä vaatimus tiedon jakamisesta toteutettaisiin.

Toiseksi lasten rokottaminen puuttuu perustuslailla säädettyyn oikeuteen koskemattomuuteen. Jotta perusoikeuteen voitaisiin puuttua, pitää asiasta aina päättää lailla, asetus ei ole siihen tarkoitukseen riittävä.

Pelättävissä on, että hallitus haluaa säätää asian asetuksella, ettei laki joutui perustuslakivaliokunnan käsittelyyn. Viime keväänä liikkumisrajoitukset torpattiin perustuslakivaliokunnassa perustuslain vastaisina.

Kolmanneksi lääketurvallisuusvirasto FIMEAn sivuilta on luettavissa, että koronarokotteista on tehty jo lähes 1900 ilmoitusta vakavista sivuseurauksista. Mikäli lasta rokotettaessa tapahtuu jotain, kenellä on oikeus nostaa asiassa kanne ja vaatia vahingonkorvauksia?

Lapsi ei ole oikeustoimikelpoinen, vaan hänen vanhempansa hänen puolestaan, mutta vanhemmille siis ei hallituksen kaavailussa olla antamassa mitään oikeutta vaikuttaa rokotteen ottamiseen.

Asia on tärkeä yksilön oikeusturvan näkökulmasta, eikä rokottamisasiaa voida laillisesti päättää, ellei tällaista asiaa ole ratkaistu.

Neljänneksi yksilön perusoikeuksiin saadaan puuttua vain juuri sen verran, että saavutetaan asetettu tavoite. Nyt hallituksen esityksissä ei ole arvioitu mitenkään sitä, mihin laajalla rokottamiskampanjalla pyritään. On puhuttu vain yleisesti epidemian pysäyttämisestä, mutta rokotteet annettaisiin konkreettisesti lapsiin, joihin kaikkien selvitysten ja tutkimusten mukaan koronatauti ei juurikaan vaikuta.

Muutaman lapsen vakavalla sairastumisella ei voida perustella satojentuhansien lasten rokottamista, kun tiedetään, että rokotteista on myös haittavaikutuksia.

Aki Nummelin

oikeusnotaari

Pori