Onnellisuuden askelmerkit vähävaraisena

Paavo Kajander kirjoitti (SK 31.7.), että jokaisella on Suomessa yhtäläiset mahdollisuudet oman asemansa rakentamiseen. Teoriassa näin onkin, käytäntö on eri asia. Kajander myös arvelee, että varallisuus ei tee ihmistä onnelliseksi. Mitä, jos asiaa katsoo toisin päin?

Pienillä tuloilla suuri osa voimavaroista menee jokapäiväiseen selviytymiseen. Nuoren työkyvyttömän tuki voi olla vain 837 euroa kuukaudessa ennen veroja. Työmarkkinatuesta jää käteen 557 euroa. Tämä on niin vähän, että usein lisänä tarvitaan perustoimeentulotukea, jota tiliotteiden ja kuittien pohjalta annetaan vain välttämättömään.

Usein tilanteeseen on päädytty tuskaisen sairastumisen tai yllättävien muutosten myötä. Säästötkin vähentävät toimeentulotuen määrää, joten talouspuskureita tai omaisuutta ei hyväksytä. Tästä syntyy myös ylisukupolvista ja lapsiperheköyhyyttä.

Ongelma on lisäksi se, että toimeentulotuki ei kannusta tilapäistyön vastaanottoon, vaikka työmarkkinatuen puolella onkin tehty jo parannuksia. Myös perheenjäsenten tulot vaikuttavat pieneen summaan vähentävästi. Yleensä siis puolison meno pienipalkkaiseen työhön kurjistaa perheen kokonaistaloutta.

Suomessa tarvitaan ennakoitavissa oleva tukikokonaisuus, jonka voi yhdistää työjaksoihin, osa-aikatyöhön tai muuten eri elämäntilanteisiin ilman pelottavia odotusaikoja. Sen kautta saadaan oikealla kannustavuudella kasvatettua työssäkäyvien joukkoa.

Sosiaaliturvauudistusta tehdään parhaillaan. Kerros kerroksen päälle rakennettua kokonaisuutta ei ole helppo korjata. Se on kuitenkin välttämätöntä, jotta kaikki voivat elää ihmisarvoista elämää, osallistua työelämään ja myös säästää elämää helpottavaan tai virkistävään asiaan.

1990-luvun laman lopulla suunnittelin Sdp:n kansalaisturvaa. Nyt Sdp:llä on yleisturva, joka otetaan puolueen johdossa vakavasti. Muillakin puolueilla on omat mallit, joista kompromissi muodostetaan. Yhteinen näkemys on pohja onnistumiselle.

Väite työttömän rennosta elämästä on epäreilu. Työnhaku ja rahahuolet stressaavat, aiemmat takaiskut painavat. Aiemmissa töissäni työllistämisen ja kuntoutuksen parissa näin, että ihmiset aidosti toivovat sopivaa työtä. Merkityksellisyyden tunne tulee usein työstä, onnekkaimmilla muustakin.

Nuorilla alhainen toimeentulo saattaa näkyä kotiin jäämisenä ja näköalattomuutena. FEELIX-hankkeen vertaisryhmissä elämää ja sen mahdollisuuksia avataan yhdessä. Porukalla löydetään vahvuuksia, tutustutaan eri paikkoihin ja jutellaan siitä, mikä askarruttaa tai mitä toivotaan.

Tulevaisuuden työtaidot -ohjaajaverkostomme avoimissa tilaisuuksissa kuulemme aina myös kansainväliset vinkit. Olympic tool -menetelmä on aiheena torstaina 16. syyskuuta. Belgialaiset kumppanimme kertovat, miten selviytymistaitojen sadonkorjuun avulla nähdään ihmisistä enemmän ja miten siitä kirjoitetaan cv:hen.

Samaa mieltä olen siitä, että henkinen rikkaus ja onnellinen elämä syntyvät muusta kuin rahasta. Kohtaamiset ja toiveikkuuden ylläpito ovat tärkeimpiä, samoin mahdollisuus liikkua tai rauhoittua luonnossa. Silti taloudellisen toimeentulon tuomaa turvaa ja levollisuutta ei voi vähätellä. Se antaa tilaa myös luovuudelle ja uusien ratkaisujen keksimiselle.

Kaarina Latostenmaa

Yhteiskuntatieteiden maisteri

Projektipäällikkö Satakunnan ammattikorkeakoulu

FEELIX: Tulevaisuuden työtaidot - Future work skills (ESR)