Maantien 257 työmaa on normaali päällytyskohde

Satakunnan Kansan yleisönosastokirjoituksessa (30.7.) mainittu maantien 257 parannuskohde Kullaa–Lavia on Varsinais-Suomen Ely-keskuksen vuoden 2020 päällystysurakassa ”VARELY 2 2020” toteutettu normaali päällystyskohde. Kohteen pituus oli 24 kilometriä.

Tyypillisesti tämän tasoisille kohteille tehdään päällystämisen yhteydessä myös jonkin verran kevyttä rakenteenparantamista. Tällä kohteella tehtiin 9 kappaletta massanvaihtoa, 9 rumpujen uusimista ja noin 100 maakiven poistoa. Myös massatasauksia tehtiin.

Eli päällysteen uusimiskohde toteutettiin sisältäen myös joitakin kevyitä rakenteen parannustoimia, mutta kyseessä ei kuitenkaan ollut varsinainen tien perusparannushanke.

Keskimääräinen arkivuorokausiliikenne on kohteella todella pieni, vain 466 ajoneuvoa vuorokaudessa. Käytetty päällystetyyppi on PAB-V. Hintaa urakalle tuli noin 1,6 miljoonaa euroa ja kohteella on normaali kolmen vuoden takuu.

Tänä kesänä urakkakohteelle on tehty ensimmäisen vuoden takuutarkastus. Tarkastuksessa huomioitiin noin kymmenen painumaa, jotka on käyty jo osittain korjaamassa. Painumista seurataan lähivuosina ja tarpeelliset korjaukset tullaan tekemään takuun piiriin.

Varsinais-Suomen Ely-keskuksen liikenne- ja infra -vastuualue

Antti Kärki

Yksikönpäällikkö

Turku