Turha syyttää Unescoa

Toimittaja Kari Suni käsitteli kolumnissaan (SK 1.8.) Rauman pitkäksi venähtänyttä kauppakeskushanketta. Kolumni oli asiallinen, mutta jotkut Sunin tekemät johtopäätökset eivät mielestäni osu aivan maaliin. Jo kolumnin otsikko meni vähän ohi – Unesco on asiassa sopimusosapuoli, joten sen rooli on itsestään selvä asian käsittelyssä. Ei ole kysymys mistään taktisesta kortin heiluttelusta.

Suhtautuminen kauppakeskukseen ei koko prosessin aikana ole ollut mustavalkoisesti puolesta tai vastaan. Fanaattisimpia ja kritiikittömimpiä ovat olleet hankkeen puoltajat. Sen sijaan hankkeen vastustajiksi leimatut ovat kritisoineet ennen kaikkea hankkeen järjettömiä mittasuhteita ja toteutustapaa, mutta hankkeen totaalivastustajia ei ole käsittääkseni kovin paljon.

Missään oloissa ei olisi Rauman kaupungilta ollut viisasta myydä tonttia keskustan paraatipaikalta ja päästää yksityinen yritys mellastamaan alueelle täysin vapaasti. Sama ongelma on ajankohtainen tällä hetkellä myös esimerkiksi Helsingissä.

Juuri hankkeen mittasuhteisiin kiteytyi valitusprosessien sisältö – valitettavasti edes KHO ei kyennyt asiaa ymmärtämään, vaan tyytyi lähinnä toistamaan Hallinto-oikeuden tekemän päätöksen.

Myöskään Sunin johtopäätökset Vanhan Rauman asukkaiden ja toimijoiden motiiveista eivät tee heille oikeutta. Rauman kaupunki kyllä retostelee maailmanperintö-statuksellaan, mutta ei ole koskaan oikein ymmärtänyt sen arvoa.

Tosiasia on, että Unescon tunnustuksen Vanhalle Raumalle ansaitsi alueen asukkaiden ja toimijoiden työ rakennustensa hoitajina ja korjaajina, tiukkojen rajoitteidenkin puitteissa. Ei kaupunki heidän talojaan hoitanut. Jos tähän on annettu jonkin verran julkista tukea, se lienee vain oikeus ja kohtuus.

Tietysti on luonnollista, että jokainen kiinteistönomistaja kantaa huolta myös sijoituksensa arvosta.

Toki kaupunki on myöhemmin, lähinnä tällä vuosituhannella, tehnyt paljon alueen infrastruktuurin hyväksi.

On myös syytä muistaa, että maailmanperintösopimuksessa on kolmaskin osapuoli, Suomen valtio, joten ei Rauman kaupunki voi sen kanssa tehdä aivan mitä lystää.

Nyt koronan myötä yhä vaikeammaksi muuttuneesta ongelmasta voi Rauman kaupunki, virkamiehet ja luottamushenkilöt syyttää lähinnä itseään. Jos hankkeen lähtökohtana olisi alun alkaen pidetty kauppakeskuksen järkevät mittasuhteet ja yhteensopivuus Unescon maailmanperinnön kanssa ja Rauman kaupunki pitänyt hankkeen suunnittelun ja toteutuksen tiukasti ohjauksessaan, kauppakeskus olisi jo olemassa.

Ganal Kehityksen selittelyt, viivyttely ja puheet vaiheittaisesta rakentamisesta kertovat lähinnä epätoivosta. Korona muokkasi kaupan rakennetta peruuttamattomasti ja aika on ajamassa kauppakeskusten ohi. Voi siis vahvasti epäillä pääomasijoittajien kiinnostusta panna rahojaan näin epävarmaan hankkeeseen, kun parempiakin löytyy.

Jos hanke raukeaisi kokonaan, silloin Rauman kaupungilla on edessään megaluokan ongelma. Rauman kaupungin olisi nyt syytä panna Ganal Kehitykselle selvä takaraja, tuleeko kauppakeskus vai ei. Nyt alueen pölyävä hiekkaerämaa ei ole mikään turistirysä.

Toki arkkitehtuurin laadun suhteen ei Raumalla olla turhan kunnianhimoisia. Kun rakenteilla oleva Karin kampus valmistuu ja jos kauppakeskuksen tontille jotain ilmestyy, voidaan tänne perustaa pysyvä bulkkiarkkitehtuurin näyttely.

Olisi aika ryhtyä vakavasti miettimään, miten Rauman tärkeintä matkailuvalttia markkinoidaan. Sen täytyy olla jotain enemmän kuin lapsellinen joulukaupunkihössötys tai Pitsiviikko. Eikä kukaan tule tänne kauppakeskusta katsomaan.

Maailmanperintöarvo on ollut menevää tavaraa viime aikoina. Liverpool on viimeisin menettäjä ja liipasimella on muitakin. Tähän joukkoon ei Rauman soisi päätyvän, entinen maailmanperintöstatus on vaikeasti markkinoitava kohde.

Kalevi Kauppi

Rauma