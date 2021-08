Dm6 ja Dm7 (kansankielessä lättähattu) ovat Valtionrautateiden käyttämiä Valmetin vuosina 1954–1963 valmistamia dieselmoottorivaunuja eli kiskobusseja. Niitä valmistettiin runsaat 400 kappaletta. Lättähatut korvasivat valmistuessaan höyryveturivetoiset junat suurelta osin Suomen rautateiden paikallisliikenteessä. Viimeiset lättähatut poistuivat säännöllisestä matkustajaliikenteestä vuonna 1988, mutta niitä on vielä jonkin verran erilaisessa museojunatoiminnassa.

Lättähattujuna nostalgisesti Porin matkakeskuksesta Yyteriin, josta bussi rannalle – myös talviaikana hiihtäjille. Matkailuvaltti.

Harri LehtoNen (SK 2.8.) kiinnitti huomiota tärkeään asiaan: Yyterin alueen palvelut yhdistävään poikittaistiehen, josta itsekin aikoja sitten tein kuntalaisaloitteen. On vaarallista kierrättää autoilijoita Valtatie 2:n kautta. Siitä todisteena kolarit ja vaaratilanteet Yyterin lomakylän risteyksessä. Valmiina on muun muassa Kerintien entisaikojen tiepohja. Toimeksi nopeasti vaan.

Hienoa, Harri Lehtonen! On mahtavaa, että Porista löytyy tällainen mies ideoineen kehittämään kaupunkiamme. Tulee todella tarpeeseen. Ja iso ”kyllä” sillan valoille.

Juu, aamulla ne teknisessä toimistossa ja poliisitalolla lukee ensin SK:n tekstaripalstan ja katsoo, mitäs tänään tehtäisiin. Hah, sanon minä. Sähköpostin ne kyllä avaa ja kyllä puhelut perille menee, kun soittaa oikeaan numeroon.

Joku esitti tällä palstalla (SK 2.8.) mielenkiintoisen teorian talvisodan syttymisen syystä. Nyt olisi enemmän kuin tarpeen saada lisätietoa asiasta. Uutta historiantulkintaa. Onko faktaa vai vain Sirola-opiston opettamaa?

Koronarokotuksen ottaminen ei ole mielipidekysymys, vaan kansalaisvelvollisuus.

On se kummaa, kun alta nelikymppiset kulkevat ilman maskia kaupoissa ja baareissa ja sitten nau’utaan, kun tulee rajoituksia. Nyt pitää yhdessä tämä asia tajuta, muuten ei tilanne parane.

Erikoislääkäri Juuselan (SK 1.8.) koronalla pelottelu jättää täysin nuorten mielenterveyden huomiotta. Sosiaalinen eristäminen on ihmiselle rangaistuksista pahin. Nuoret on tietoisesti asetettu rokotusjärjestyksessä viimeisiksi – he eivät edes ole voineet saada tehosterokotuksia ennen syksyä ja uutta lukuvuotta.

Miten käy Itä–Länsi-otteluiden, kun aluehallintovirasto antoi täällä taas kokoontumisrajoituksia? Jos rajoituksia noudatetaan, niin eihän sitä pitäisi pelata.

Laitetaan vaan kiinteistöt lämpiämään maalämmöllä ja ilmavesilämpöpumpuilla. Lisäksi pakotetaan kaikki hankkimaan sähköautot. Onneksi on olemassa dieselkäyttöisiä generaattoreita, niin saadaan asunnot lämpöisiksi ja päästään sähköautolla töihin sähkökatkojen aikana.

miksi ajanvaraus- ja hoitohenkilöstöstä on tullut lääkärien oikeita käsiä julkisessa sairaanhoidossa? He määräävät, kenelle annetaan lääkäriaikoja.

Laiva toi jättilastin eukalyptushaketta Etelä-Amerikasta (Keskipohjanmaa-lehti 2.8.). Varmaan ilman hiilidioksidipäästöjä verrattuna kotimaiseen työllistävään turpeeseen. Muutama vuosi sitten EU:lla oli tarkat säännöt mitä esimerkiksi Etelä-Amerikasta tuodulle hakkeelle pitää tehdä, etteivät taudit ja haitalliset hyönteiset leviä kotometsiin. Kai nuokin säännöt nyt on unohdettu tämän vihreän siirtymän kaikkivoipaisen mahdin edessä.

Silloin kun asiaperusteinen ajattelu loppuu, hyökätään "sivistyneesti" kohti henkilöä. Tästä on useita esimerkkejä tämänkin lehden kommenttipalstalta, viimeksi sunnuntaina (1.8.).

Hyvä kirjoitus sähköautomatkailusta. Yksi pieni heitto vähän hämmensi: ihanko oikeasti toimittaja uskoo, että taloyhtiön kaikkien asukkaiden yhtäaikainen ruoanlaitto keskellä yötä on yhtä todennäköistä kuin se, että kaikki lataavat autonsa öisin? Varmaan oli vitsi, mutta juuri tämän tapaiset hölmöt heitot vain heikentävät luottamusta sähköautoiluviestintään.

Taksit Porissa huomio. Tulkaa viikonloppuna iltajunien saapumisaikaan matkakeskuksen tolpalle. Bussilla ei sieltä pääse hotellille.

Porisphere/Vilkuna: hieno veto Matille. Onneksi toiset osaa, kuu toiset mokaa.

Piti mennä bussilla Räpsöö-päiville, mutta hoksasin, että jokilaiva on parempi vaihtoehto.