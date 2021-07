Toisen asteen koulutus vaatii rakenneuudistuksen

Wayne State Universityssa opettavan professori Jyrki Savolaisen mielestä on liian ankaraa sulkea nuorelta pois mahdollisuuksia yliopistokoulutukseen vain siksi, että tämä ei sattunut olemaan akateemisesti orientoitunut 15-vuotiaana. (Iltalehti 24.7.)

Jyväskylän yliopiston tutkimusprofessori Juhani Rautapuron mielestä myös ammatillisen tutkinnon kauttakin voi edetä korkeakouluopintoihin. Hänen mielestään Suomessa koulujärjestelmä rakentuu sen varaan, että kaikilla on yhtäläinen mahdollisuus koulutukseen. (IS 25.7.)

OAJ:n koulutusjohtaja Heljä Misukka ei allekirjoita kaikkia Savolaisen näkemyksiä Suomen koulutusjärjestelmästä. Hänen mielestään nuorille ei pitäisi antaa sellaista kuvaa, että jos 15-vuotiaana valitset jotain, niin sille ei voi enää myöhemmin mitään. Mielipiteen ja ammatin vaihtaminen on ihan ok, sitä ihmiset tekevät koko ajan ja yliopistoonhan voi päästä, jos esimerkiksi lukion suorittaa myöhemmin aikuislukiossa. (IS 25.7.)

Rautapuron ja Misukan näkemykset perustuvat nykyiseen lainsäädäntöön, jonka perusteella nuorille vakuutetaan, että suorittamalla ammatillisen perustutkinnon saat samat mahdollisuudet hakea korkeakouluun kuin lukion suorittaneet. Tilastojen mukaan tämä ei ole totta. Vain noin 2 prosenttia yliopisto-opiskelijoista on aiemmin käynyt pelkän ammattikoulun. Ammattikorkeakoulujen luku on noin 25.

Tilannetta kuvaa hyvin Satakunnan Kansan artikkeli (26.7.) Eelis Välimaasta, joka ammattikoulupohjalta pääsi yliopistoon. Tie ei kuitenkaan ollut helppo. Pääsykokeisiin valmistautuminen vaati noin 500 tuntia pänttäämistä. Välimaan mukaan se oli kova kokonaisuus:

– Heräsin yleensä noin seitsemältä aamulla ja aloitin opiskelun. Joskus lopetin kuuden aikaan illalla, joskus meni puoleenyöhön. Pylly oli penkissä, sosiaalista elämää tai vapaapäiviä ei ollut.

Koulutuspoliittisen selonteon visiossa 2040 luvataan, että ”toisen asteen koulutus turvaa koko nuorisoikäluokalle vahvan yleissivistävän ja ammatillisen perustan jatko-opintoihin ja työelämään.”

Nykyisellä lainsäädännöllä ja rakenteella visio ei voi toteutua, joten nyt tulisi tunnustaa tosiasiat ja perustaa toisen asteen koulutuksen professuuri ja käynnistää tutkimustyö, jossa selvitetään, miten toisen asteen koulutus saadaan vastaamaan tämän hetken ja tulevaisuuden osaamistarpeisiin.

Jukka Söderdahl

Pori