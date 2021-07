Paniikki johtaa virheisiin

Luonnonystävä ja toimittaja Tuomo Hurme kirjoitti periaatteessa oikein tuodessaan esille huolensa ilmastonmuutoksesta. Se, mitä en todellakaan pidä hyvänä, on aiheeseen liittyvä paniikin lietsonta. Ei, se ei todellakaan johda oikeisiin ratkaisuihin.

Ilmastonmuutokseen uskova Eija-Riitta Korhola kirjoittaa tästä ja tämän ympärillä pyörivästä sirkuksesta erinomaisessa kirjassaan Ilkeitä ongelmia. Itse uskon ilmastonmuutokseen ja meidän pitäisi kuunnella tarkasti, kun aerosoli- ja ympäristöfysiikan professori Markku Kulmalan kaltaiset asiaan perehtyneet ihmiset puhuvat aiheesta.

Myös IPCC on varmasti parhaiten perillä tilanteesta, mutta heidän ja ihmisten välissä on suuri joukko poliittiselta agendaltaan värikkäitä puhujia, joihin ei ole asiallista luottaa lainkaan yhtä paljon. Korholan kirjasta ilmenee, että he suorastaan vääristelevät asiantuntijoiden lausuntoja omaan agendaansa sopivaksi.

Ryntäily ja hätiköidyt päätökset voivat pahentaa tilannetta ja johtaa kaaokseen, jossa ei pystytä viemään läpi yhtäkään järkevää tekoa. Lääke voi todellakin olla tautia pahempi.

Linkolasta puhuminen ei ole mielekästä, sillä vaikka hän olisi ollut kuinka oikeassa, se menettää merkityksensä, kun ihmisarvo kiistetään.

Mitä väliä on millään, jos me ihmiset emme ole minkään arvoisia? Motiivi tehdä yhtään mitään katoaa. Se johtaa siihen, ettei elämälläkään ole mitään arvoa, eikä liioin maapallolla.

Jos tahdotaan saada jotakin aikaiseksi, on ihmisarvo pidettävä korkealla, silloin myös muun elämän ja Maan elokehän arvo pysyvät tärkeinä.

Asko Ruotsalainen

Harjavalta