Rokotepassi – miksei aina kannata toimia kuten muut

Suomi on onnistunut koronan hoidossa kansainvälisestikin arvioituna hyvin. Onnistuimme saamaan tehokkaat rokotteet, ja terveydenhuoltojärjestelmämme onnistui erittäin hyvin sekä potilaiden hoidossa että rokotteiden jakelussa.

Suomalaisten rokotusmyönteisyys on ollut hyvä. Riskiryhmien lisäksi meillä on päivittäin nouseva muiden ikäryhmien rokotekattavuus. Jo pandemian alusta oli nyt saavutettu tilanne asiantuntijoiden mukaan sellainen, jolloin rajoitustoimille ei enää olisi tarvetta.

Viime aikoina olemme kuulleet toisenlaisia vaatimuksia. Useassa maassa on otettu tai suunnitellaan otettavaksi käyttöön niin sanottu rokotepassi, joka ei ole vain asiakirja matkustamisen mahdollistamiseksi, vaan toiminee eräänlaisena pääsylippuna konsertteihin, ravintoloihin, uimahalliin ja niin edelleen.

Rokotepassin avulla yhteiskunta jaetaan rokotettuihin ja rokottamattomiin. Toisille lisää vapauksia, toisille taas rajoituksia.

Rokotepassi ei ole hyvä idea. Näemme sen huonona kehityssuuntana, joka johtaa yksilönvapauksien ja perusoikeuksien kaventumiseen.

Koronarokote on ensisijaisesti henkilökohtainen suoja vakavaa taudinmuotoa vastaan, ja nykytiedon mukaan erittäin tehokas sellainen. Kuinka paljon rokotukset estävät ajan myötä tartuntojen leviämistä esimerkiksi virusmuunnosten kohdalla on vielä epävarmaa. Joka tapauksessa rokotettu on jo saanut parhaan mahdollisen suojan itselleen, eikä hänen eristämisensä rokottamattomista ole hänelle merkittävästi lisähyötyä. Kokonaisuudessa rokotepassi ei siis parantaisi erilaisten tapahtumien turvallisuutta, eikä ole lääketieteellisesti perusteltua.

Oikea etenemistapa ei ole harhaanjohtava ”enemmän vapauksia” (rokotetuille), vaan paluu asteittain vapaaseen yhteiskuntaan, jossa elimme ennen pandemiaa ja jossa jokaisella on luovuttamattomat perusoikeudet mahdollisimman laajasti.

Vapaa yhteiskunta sallii ihmisten tehdä itsenäisiä päätöksiä, joilla he valitettavasti myös voivat vahingoittaa itseään. Meidän kuuluu hyväksyä, että rokotteesta kieltäytyvät sairastuvat – osa vakavastikin – ja kuormittavat terveydenhuoltojärjestelmää samalla tavalla kuin hyväksymme senkin, että tuhannet suomalaiset vuosittain saavat vaikea-asteisia vammoja alkoholin vaikutuksen alaisena.

Rokotepassin ilmeisenä tarkoituksena on nostaa rokotuskattavuutta ”sosiaalisen pakon” avulla. Miten pakottava ja rajoittava pyrkimys sopii liberaaliin ihmiskäsitykseen, joka korostaa itsemääräämisoikeutta keskeisenä perusoikeutena?

Rokotevastaisuutta ei voiteta pakolla, eikä syrjintä henkilökohtaisten valintojen perusteella ole eettisesti oikein. Rokotepassin myötä yhteiskuntamme muuttuisi pysyvästi siitä, mitä se on ollut ennen pandemiaa. Pakko aiheuttaa vastustusta ja vahvistaa rokotekriittistä asennetta.

Rohkaisemme kaikkia rokotusten ottamiseen. Olemme hyvin rokotemyönteisiä ja samalla hyväksymme jokaisen henkilökohtaisen valinnan. Uskomme avoimuuteen, hyviin perusteluihin ja esimerkin näyttämiseen, ei pakkoon.

Meidän ei kuulu nähdä lähimmäistämme uhkana, ei etenkään rokotusten jälkeen.

Björn Jäschke

Anestesian ja tehohoidon erikoislääkäri

Rauma

Lianne Kylänpää

Terveyskeskuslääkäri

Pori

Risto Kylänpää

Anestesian ja tehohoidon erikoislääkäri

Pori

Teemu Långsjö

Radiologian ja yleislääketieteen erikoislääkäri

Kangasala