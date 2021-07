Koronapassin lainmukaisuus arveluttaa – samoin hinta

Viime viikkoina ovat poliitikkojen keskuudessa lisääntyneet vaatimukset koronapassin käyttöönotosta. Ranskassa vaatimukset muun muassa pakkorokotuksista ja juniin sekä ravintolaan pääsyn kieltämisestä, mikäli ei ole koronapassia, ovat johtaneet laajoihin mielenosoituksiin.

Koronapassin ajatuksena on, että jos henkilö ei pysty todistamaan, että hän on joko saanut rokotteen, sairastanut koronan tai että hänellä on negatiivinen testitulos, niin hän voi olla potentiaalisesti sairas. Tällöin häntä estettäisiin osallistumasta yhteisiin rientoihin.

Perustuslaki ja siihen pohjaava yhdenvertaisuuslaki lähtevät siitä, että ketään ei saa asettaa eriarvoiseen asemaan yksilöön liittyvän syyn, kuten terveydentilan perusteella. Tämä kuitenkin mahdollistuu, mikäli on olemassa hyväksyttävä peruste. Arvioidaanpa näitä perusteita.

Rokotteen ottaminen on säädetty vapaaehtoiseksi. Tämä perustuu potilaslain 6 §:ään: ”jos potilas kieltäytyy tietystä hoidosta tai hoitotoimenpiteestä, häntä on mahdollisuuksien mukaan hoidettava yhteisymmärryksessä hänen kanssaan muulla lääketieteellisesti hyväksyttävällä tavalla” sekä kansainväliseen sopimukseen ihmisoikeuksien ja -arvon suojaamiseksi biologian ja lääketieteen alalla, missä todetaan: ”terveyteen kohdistuva toimenpide voidaan suorittaa vain, jos kyseinen henkilö on antanut suostumuksensa vapaasta tahdostaan ja tietoisena kaikista asiaan vaikuttavista seikoista.”

Tieto koronan sairastamisesta kuuluu yksityiselämään, jota suojelee perustuslain 10 §. Jos nyt jopa portsari voisi saada tiedon, onko henkilö sairastanut koronan tai jonkin muun taudin, eivät perustuslaki ja siihen pohjautuvan tietosuojalain säädös tule noudatetuksi.

Kolmas vaatimus negatiivisesta testituloksesta on myös hankala. Netistä pikaisesti löytyvien tietojen perusteella koronatestin hinta on liki 200 euroa ja Kela-korvauksen jälkeenkin vielä satanen. Hallitus on poistamassa yksityisen hoidon Kela-korvauksia, minkä jälkeen alemman tason testihinta ei jää voimaan.

Miten usein testi tulisi toistaa? Kerran viikossa?

Jos joka viikko pitäisi hankkia 200 euron hintainen testitulos, maksaisi se vuodessa 10 400 euroa. Aika kova hinta sille, että saa käydä ravintolassa, kuntosalilla ja elokuvateatterissa sekä astua junaan.

Koronapassin käyttöönotto ei siis ole ihan helppoa.

Aki Nummelin

Oikeusnotaari

Pori