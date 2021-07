Sanoilla leikkiminen on mukava lisä raskaaseen kunnallispolitiikkaan. Porissa yhteistyöasetelmia näytetään rakennetun jo ennen vaaleja, tuloksesta riippumatta. Virkamiesjohto ja osa poliitikoistakin haikailee paluuta kokoomuksen ja sosialidemokraattien liittoon.

Vanhaa tavaraa on hauskasti myyty unionin nimellä. Timo Aro näytti olevan jopa sitä mieltä, että Porissa asiat pitää rakentaa (aina?) mainitun liittoutuman varaan. Tuon tulkinnan mukaan vihreät ovat olleet väärässä pilttuussa viimeiset neljä vuotta.

Osa demareista on ollut kuulemma hanakasti palaamassa tähän ”unioniin”, suomeksi siis aseveliakseliin. Kyllä, valtuustoryhmät itse päättävät millaisessa politiikassa ne ovat mukana.

Onkin pakko kysyä Krista Kiurulta, Arja Laulaiselta, Sinikka Aleniukselta, Tiina Puskalta ja muilta: ajetaanko sosialidemokraattien tavoitteita parhaiten kokoomuksen kanssa? Pienen koululaisen tai kotihoitoa kaipaavan iäkkään porilaisen asiaa?

En tohdi uskoa. Olen niin monta kertaa nähnyt tämän lehden sivuilta, että kokoomus haluaa leikata palveluita ja irtisanoa kaupungin henkilökuntaa. Teatterinjohtaja Anttivesa Knuuttila kirjoittikin viimeksi häveliäästi ”vaikeiden ratkaisujen” tekemisestä.

Ei niin kauan sitten demareilla oli Porissa parikymmentä valtuutettua. Nyt on kolmetoista, joka sekin on korkea määrä. Alamäki ei ainakaan ole tullut köyhän asian ajamisesta tai liian vasemmistolaisesta asenteesta. Rasite ei ole ollut liian mariinilainen politiikka. Rasite on tainnut olla hämärät unionit, omien tavoitteiden hukkaaminen.

Teatterinjohtaja Knuuttila vaatii myös porilaisten palvelujen turvaamista tulevaisuudessa.

Hyvä, ainakin Vasemmistoliitto haluaa tukea tuota tavoitetta. En epäile, että mikään Porin valtuustossa vaikuttava, Marinin hallituksessa mukana oleva puolue olisi tuosta eri mieltä. Täydessä ristiriidassa kokoomuksen tavoite on heidän aikaisempien esitystensä ja kirjoitustensa kanssa.

Hyvä, politiikassa on oikeus muuttua. Tervetuloa palveluja turvaavaan unioniin.

Paljon on ollut hienoja kirjoituksia viime viikkoina. Ystävyyssuhteita on lämmitelty, yhteistyön kättä lyöty. Sellaista kirjoitusta en ole nähnyt, että joku tekisi esityksiä ja suunnitelmia uusien työpaikkojen hankkimiseksi ja Porin verotulojen kasvattamiseksi.

Tai että edes arvioitaisiin mennyttä. Kuinka on onnistuttu, kuinka voitaisiin parantaa? Olen innolla mukana arvioimassa ja suunnitelmia tekemässä.

Ilmoittautuuko muita?

Pieni lisä sanaleikkeihin, kesän ja helteen innostamana. Kullaan Unionilla kalja oli kylmää ja aurinko paistoi. Woody Guthrie lauloi upeasti unionin tarpeellisuudesta ja aikalaistoveri Niilo Wälläri pisti oman Unioninsa töihin: merimiehet saivat ihmisarvoisen elämän.

Se on hyvä tavoite myös porilaiselle unionille.

Tapio Furuholm

Pori