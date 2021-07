Etätyö avaa rajattomat työmarkkinat asiantuntijoille

Etätyö on tullut – ainakin jossain muodossa – jäädäkseen. Kun etätyöhön yhdistyy digitalisaatio, tekoäly ja robotiikka, avautuu globaaleille työmarkkinoille aivan uudet ulottuvuudet, kirjoittaja arvioi.

Olemme lyhyessä ajassa sopeutuneet etätyöhön, joka osalle tietotyöläisiä tulee olemaan pääasiallinen tapa tehdä työtä. Digitalisaatio, tekoäly ja robotiikka yhdistettynä etätyöhön on avaamassa aivan uudet ulottuvuudet globaalissa työjaossa.

Samalla työperäisen maahanmuuton rinnalle on nousemassa toinen vielä nopeammin kasvava ammattikunta – telesiirtolaiset (telemigrants).

Tällä hetkellä monet kansainväliset yritykset ovat alkaneet palkata osaajia kaukomarkkinoilta Kiinasta, Intiasta ja Etelä-Amerikasta. Yritys tekee itse tai tietotyöläisiä välittävän järjestelmän kautta sopimuksen etätyöstä, jolla teletyöntekijä palkataan pysyvästi tai määräajaksi tekemään sovittavaa asiantuntijatyötä paikallisilla työehdoilla. Koska palkkaus on vain murto-osa yrityksen kotimaan palkoista ja myös muut työehdot nimellisiä, syntyy yritykselle huomattavat säästöt.

Pelkästään Kiinassa joka vuosi valmistuu yliopistoista, monet maailman johtavia, 8 miljoonaa korkeasti koulutettua ammattilaista. Vain kahdeksan prosenttia heistä on työttömiä.

Siitäkin huolimatta useimmat joutuvat tyytymään vähempiarvoisempaan työhön tai alle koulutusta vastaavaan palkkaan. Monet heistä ovat valmiita ryhtymään telesiirtolaisiksi ja kasvattamaan täten ammattiosaamistaan kansainvälisen yrityksen palveluksessa.

Käytössä olevat mobiilisovellukset kääntävät useimmat pääkielet verkossa mahdollistaen sujuvan työntekemisen mihin tahansa vuorokaudenaikaa. Myös asiakirjojen ja kuvien siirto sujuu verkossa.

Työssä käytetään jo nyt myös älyrobotteja, kuten Amelia-robottia, joka kasvojentunnistusohjelmansa avulla tunnistaa vastapuolen. Tekoälynsä avulla se käy läpi käsiteltävän aineiston ja tarpeelliset asiapaperit, jotka se sitten luovuttaa osapuolille.

Nykyiset älyrobotit voivat käsitellä hetkessä uskomattoman määrän dataa ja ihmisen ohjelmoimana tehdä hetkessä tarvittavat analyysit ja ratkaisuehdotukset. Telesiirtolaisia välittävistä nettipalvelimista tunnetuin on Upwork.com. Sen rinnalle on tullut tusinan verran vastaavanlaisia välitysjärjestelmiä, joiden kehittelyssä on mukana maailman johtavia tietojärjestelmäyrityksiä.

Suomea uhkaa syrjäytyminen uudessa kehitysvaiheessa olevilla tietotyömarkkinoilla. Käytännössä byrokraattinen maahanmuuttojärjestelmämme on estämässä tällä hetkellä tuhansien kansainvälisten ammattilaisten, tutkijoiden ja yrityskehittäjien palkkaamisen Suomeen.

Työ- ja elinkeinoministeriön tammikuussa julkaiseman analyysin mukaan vuonna 2019 Suomessa jäi syntymättä lähes 65 000 työsuhdetta, koska haettua työvoimaa ei löytynyt.

Työmarkkinajärjestelmämme vaatii ripeitä uudistuksia ja uusia joustavia järjestelmiä, joista yksi voisi olla ylläkuvattu telesiirtolaiset.

Paavo Kajander

Pori