Mikä on eliittiä – entä perässä laahaavaa häntää?

Antti Pekola latasi taas omat teesinsä Satakunnan Kansan tekstaripalstalla (22.7.). Hän toteaa, että ”Yhteiskuntakehityksessä on tärkeää pitää huolta eliitistä. Kun kärki menee eteenpäin, häntä kyllä laahaa perässä.”

Mikä se Suomen eliitti sitten on, josta on tärkeä pitää huolta?

Totta kai huippututkijoille ja innovaatioyritysten johtajille pitää antaa reilut toimintaedellytykset, heidän ansiostaan kilpailukykymme ja Suomen kansantuote kasvaa. Käytännössä tämä Pekolan vaatima huolenpito toteutuu, kun pidämme huolta korkeatasoisesta koulutuksesta ja reilun yritysmyönteisistä kuntapalveluista.

Jotenkin vaan se perässä laahaava häntä jäi minua askarruttamaan.

Terve kaupunki ei ole häntäänsä laahaava koira, vaan on terhakkaasti valmis nostamaan oman häntänsä pystyyn ja olemaan ylpeä siitä kokonaisuudesta, jonka me kaikki muodostamme. Tutkimukset osoittavat, että kunnan melko ratkaiseva vetovoimatekijä on se, että asukas voi kaikissa tilanteissa turvallisesti luottaa kunnan antamiin peruspalveluihin.

Vaalit on käyty ja poliittinen eliittimme miettii, mitä polkuja Pori tulevalla vaalikaudella kulkee. Kokoomuksen ankeaksi kokema oppositioaika lienee ohi, ja uudelleen rasvatun aseveliakselin (kokoomus + sosiaalidemokraatit) pyörät alkavat ehkä taas pyöriä omaan tahtiinsa. Enemmistöä näillä ei tosin nyt ole, mutta syntyneen teknisen vaaliliittokomposition vihervasemmistolla (kokoomus + sosiaalidemokraatit + vasemmistoliitto + vihreät) olisi jo selkeä yliote.

Nähtäväksi jää myös, mitä uudet valtuutetut esimerkiksi välillä tiukkaakin ryhmäkuria vaativassa demariporukassa saavat aikaan. Toivottavasti sisäinen poliittinen elitismi ei siellä nouse todellisen demokratian esteeksi.

Ajoin nuorukaisena autolla Moskvitsh Elite 1500M. Eliittiä tässä itäautossa oli voimakas moottori ja hyvä vauhti. Jouset ja sitä kautta vakaus olivat kuitenkin kuin lastenrattaissa, joten melko turvaton se ajopeli oli.

Toivottavasti ylinopeus ja poliittisen sekä virkamieseliitin harkitsemattomat pikapäätökset eivät hallitse uuden valtuuston poliittista syksyä, vaan olemme kaikki vastuullisesti myös sen ihan tavallisen porilaisen asialla.

Simo Korpela

Kaupunginvaltuutettu (kd)

Pori