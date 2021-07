Kirkkoherran valinnasta valittaminen aiheuttaa epäluottamusta ja epävarmuutta

Ensin tuli suuri ilo, kun luin Satakunnan Kansasta, että Meri-Porin seurakunnan kirkkoherraksi on valittu Samu Repo.

Pian tuli suuri pettymys, kun samasta lehdestä luin, että kirkkoherran vaalista valitetaan.

Mietin yhäkin, mitä valitus tarkoittaa?

Ainakin sitä, että kirkkoneuvosto sai valinnastaan julkisen epäluottamuslauseen, ja sitä, että valituksen käsittely kestää kauan ja sitä, että valituksen käsittelyaika aiheuttaa epävarmuuden tunnetta virkaan valitun henkilökohtaisessa elämässä sekä Meri-Porin seurakunnan työntekijöiden ja seurakuntalaisten keskuudessa.

Epävarmuuden jatkuminen Meri-Porin seurakunnassa on hyvin surullinen ja seurakuntaa syvästi haavoittava asia. Samu Revon valinnasta valittaminen tuntuu itsekkäältä toiminnalta.

Meri-Porin seurakuntalaisille tänä epävarmuuden aikana lohdutuksen sanoiksi sopii mielestäni hyvin psalmin 34:19 sanat:

"Lähellä on Herra niitä, joilla on särjetty sydän, ja hän pelastaa ne, joilla on murtunut mieli".

Hilkka Simpanen

Pori