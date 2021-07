Kenen on vastuu työllisyyden hoitamisesta?

Itsekin olen matkani varrella ollut monenmoisissa työsuhteissa. Niin työntekijänä kuin viranhaltijana, itsenäisenä yrittäjänä ja monissa muissa tehtävissä, kuten kunnallisissa luottamustoimissa sekä ohdakkeisella opintiellä, ikuisena opiskelijana ottamassa elämäni haasteita vastaan.

Mielenkiinnolla olen seurannut eräiden nykyisten poliittisten puolueiden puheenjohtajien kannanottoja työllisyyden ja paikallisten työssäolosopimusten voimaansaattamisesta käytännön tasolla.

Itse perusasia – eli työpaikkojen luominen, jossa työtä tehtäisiin – on jäänyt vähemmälle huomiolle, jos huomiolle lainkaan. Näitä avauksia olen odottanut, joskaan en itseni takia, vaan lukemattomien nuorten ja työtä vailla olevien ihmisten työnsaannin turvaamiseksi.

Käsitykseni mukaan Suomessa on hyvää työntekijäainesta, niin duunari- kuin johtotasollakin – jälkimmäisiäkin projekteissa yleensä tarvitaan. Ulkomaisen työvoiman käyttäminen paikassaan on puolustettavissa, jos työntekijältä vaaditaan erikoisosaamista, eikä suomalaista työvoimaa ole saatavissa. Tarveharkinta on puolustamisen arvoista.

Odotan puoluepolitiikkojen ja työnantajien sekä koulutuksesta vastaavien "kuraattorien" yhteistä pohtimista, miten maamme makaa ja mitä on tehtävä yhteiskuntamme kehitykselle jatkossakin.

Pelkästään paikallisella tasolla tehtävistä työssäolosopimuksista ei ole ratkaisua ongelmaan. Vaaditaan konkretiaa, että yhteiskuntamme kehitys jatkuu.

Martti Iivari

Ulvila