Paljon puhutaan nykyään, että maahanmuuttoa pitäisi lisätä, jotta alueelle saadaan lisää työvoimaa. Etenkin humanitäärisen maahanmuuton osalta on keskustelua, että tällä saadaan paikattua kunnan taloutta. Melko lyhytnäköistä politiikkaa mielestäni.

Porissa oli toukokuussa 2021 TE-toimiston mukaan 6 527 työtöntä työnhakijaa ja avoimia työpaikkoja 1 264. Vaikka kaikki avoimet työpaikat täytettäisiin, niin siltinkin jäisi vielä 5 263 työtöntä työnhakijaa, joille ei työpaikkaa löydy.

Eli humanitäärisen maahanmuuton kautta meillä ei ole tarvetta ainakaan työvoiman lisäyksen suhteen.

Porin ja monen muunkin kaupungin ongelma ei ole työvoiman saanti, vaan yrityksien ja investointien puute. Panostamalla infraan ja kaupungin elinvoimaisuuteen saamme osaltamme houkuteltua alueellemme muuttoliikettä.

Suurin osa korkeakouluihin hakeutuvista nuorista muuttaa pois paikkakunnalta siksi, että täällä ei ole oman koulutusalan työpaikkoja saatavilla. Heidän tarpeiden huomioiminen on ensisijaisen tärkeää, jotta jäisivät tänne tai ainakin palaisivat opiskeluidensa jälkeen luomaan tulevaisuuttaan idylliseen kaupunkiimme.

Vaalipöly on saanut nyt laskeuduttua. Kun uusi valtuusto ja uudet luottamushenkilöt elokuussa aloittavat, on syytä keskittyä kehittämään Poria siihen suuntaan, että meidän nuorisollamme on hyvät olosuhteet toteuttaa unelmiaan.

Ensisijaisesti toivon, että jokainen luottamustoimeen valittu toimii kaikkien porilaisten eduksi – sekä nykyisten mutta myös tulevien sukupolvien kannalta. Realistisella ja ennakoivalla politiikalla saamme varmasti karhukaupunkiamme kehitettyä parempaan suuntaan, yhteistyön kautta.

Niko Viinamäki

Kaupunginvaltuutettu (ps)

Pori