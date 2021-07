Pölyttäjien määrä on vähentynyt Keski-Euroopassa, mutta Suomessa ei – kiitos muun muassa metsänhoidon

Pölyttäjä pölyttää kasvin kuljettamalla siitepölyä. Suurin osa pölyttäjistä on hyönteispölyttäjiä, mutta myös jotkut linnut ja nisäkkäät, kuten kolibrit ja lepakot, ovat tärkeitä pölyttäjiä tietyillä alueilla tai kasveilla. Kuvassa mantukimalainen on kaukaasianmaksaruohossa.

SK:n yleisönosastolla on esitetty väitteitä pölyttäjien vähenemisestä Suomessa. Näin ei kuitenkaan ole tapahtunut.

Tänä vuonna metsämarjojen keväinen pölytys onnistui keskimääräistä paremmin. Samoin nyt keskikesällä pölyttäjiä on ollut runsaasti liikkeellä.

Yleisönosastolla esitettiin myös pölyttäjien vähenemisen syiksi elinympäristöjen väheneminen ja glyfosaatin käyttö hyönteismyrkkynä.

Glyfosaatti ei ole hyönteismyrkky vaan rikkakasvihävite. Se estää kasveissa rengasmaisten aminohappojen syntymisen. Eläimillä ei ole vastaavaa reaktioketjua. Glyfosaatti voi kuitenkin vaikuttaa suolistobakteereiden toimintaan ja suurina määrinä se voi mahdollisesti aiheuttaa syöpää. Pelloilla käytetään muita kemikaaleja hyönteisten torjuntaan.

Pölyttäjien määrä on laskenut Keski-Euroopassa. Keskeinen syy on maatalouden muutos. Tilakoot ovat kasvaneet ja pellot ovat laajoja salaojitettuja kokonaisuuksia. Tällöin pellonreunojen kukkia on vain vähän. Myös hyönteismyrkkyjä joudutaan käyttämään enemmän kuin pohjoisessa.

Suomessa peltoja on paljon vähemmän ja ne ovat pieninä lohkoina. Tällöin pellon reunoille jää runsaasti ojien reunoja, joissa kasvaa kukkakasveja. Lisäksi iso osa maamme pelloista on heinällä, jolloin mukana on paljon apilaa ja muita kukkakasveja.

Metsätalous puolestaan on luonut pölyttäjille kokonaan uuden elinympäristön. Muutaman vuoden ikäinen hakkuuaukko kuhisee elämää. Hakkuuaukon maitohorsmat, mesiangervot ja muut mesikasvit elättävät merkittävän osan maamme kimalaisista. Heinäsirkat ja muut pienet selkärangattomat hyödyntävät puolestaan heiniä tai syövät toisiaan.

Pääosa maamme puolukkasadosta kerätään hakkuuaukoilta ja mustikat puolestaan nuorista ja valoisista kasvatusmetsistä. Selityksenä ovat pölyttäjät, jotka liikkuvat parhaiten aurinkoisilla paikoilla.

Vanhoihin metsiin ei juuri kannata lähteä marjastamaan.

Juha Paakkola

Pori