Toistamalla todeksi – monimuotoisuus vähenee ilman ihmisen toimenpiteitä

Samojen väitteiden toistaminen uudelleen ja uudelleen on tunnettu propagandakeino ja toimiikin varsin hyvin. Tosiasioita se ei tietenkään muuta, mutta valitettavasti voi johtaa väärään toimintaan, mistä historiassa on paljon esimerkkejä.

Niin sanottu luontoväki toistaa väitteitä metsätalouden turmiollisista vaikutuksista. Hyvin usein täysin virheellisesti, tai vähintäänkin ilman kunnollisia perusteita.

Esimerkiksi Tuomo Hurme kolumnissaan 12.7. toistaa taas kerran väitettä lahopuiden katoamisesta. Syypäänä hänen aina moittimansa metsätalous. Tutkittu tieto asiasta on, että lahopuiden määrä on viime vuosikymmeninä kasvanut. Sitten on väite luonnontilaisen metsän runsaammasta ja monipuolisemmasta pieneliöstöstä talousmetsään verrattuna. Mihin käsitys perustuu, sitä hän ei mainitse. Varmaankin siksi, että perusteita ei ole.

Jatkuvasti monelta taholta toistetaan ikään kuin tosiasiana, että metsien jatkuva kasvatus on jaksollista kasvatusta parempi monimuotoisuuden kannalta. Toistaiseksi en ole nähnyt yhtään viittausta väitettä tukevaan tutkittuun tietoon. Ilmeisesti siksi, että kunnollista tutkimusta asiasta juuri siitä näkökulmasta ei ole olemassa. Arkijärki ja monet havainnot – myös eräiden alan tutkijoiden julkisuudessa toteamat – todistavat pikemminkin päinvastaista.

Metsätaloudella on, kuten muullakin ihmisen toiminnalla, totta kai vaikutuksensa luontoon, ja osa niistä on joidenkin lajien kannalta ainakin hetkellisesti negatiivisia. Toisaalta on paljon myös positiivisia vaikutuksia, joista ei juuri puhuta. Harvoin myöskään siitä, että jonkun lajin taantuminen voi johtua aivan muusta kuin ihmisen toiminnasta. Luonnossa muutos on pysyvä olotila.

Kun kaunis kesä jatkuu, voi näitä asioita miettivä käydä vaikkapa Seitsemisen kansallispuistossa ja katsoa omin silmin ja avoimin mielin, millaiseksi metsä on kehittynyt luonnon kannalta varsin lyhyessä ajassa avohakkuiden ja metsän viljelyn jäljiltä.

Esimerkiksi Multiharjun luontopolulla voi katsella metsää myös sillä ajatuksella, että miltä se mahtaa näyttää vaikkapa sadan vuoden kuluttua. Siihen mennessä suuri osa nyt näkyvistä ”ikihongista” on kuollut, eikä uusia ole tullut tilalle, koska nuoria mäntyjä ei metsässä ole. Peitteisessä metsässähän lähinnä vain kuusi uudistuu.

Monimuotoisuus vähenee ilman ihmisen toimenpiteitä.

Lasse Kalliomäki

Honkajoki