Jukka Tuori vastaa Tuomo Hurmeelle: Vaikuttamisen voi kätkeä vaikka kottaraispönttöön

Tuomo Hurmeen kolumni maanantain SK:ssa sisälsi hyvää linnunpönttötodellisuutta. Juttuun oli sisällytetty myös syyllistävä viesti yksityismetsänomistusta kohtaan.

Hurmeen kolumni sisältää yllättävän paljon samoja leimaavia elementtejä, joita meneillään oleva valtakunnallinen vihreiden mielipidemuokkaus-sanoma sisältää. Metsänomistus, puun kasvatus ja metsän uudistus kuvataan lähes rikollisena ”metsien taloudellisena hyväksikäyttönä”. Iskusanat ovat vihreässä viestinnässä tehokkaassa roolissa ja niitä mediat sitten tietoisesti tai tiedostamatta toistavat.

Hurme näkee Suomen metsät pilattuina ”puupeltoina”. Olen koko ikäni ollut ja liikkunut metsissä, yhdestäkään näkymästä ei ole tullut mielikuvaa puupelloista.

Osallistun todella mielelläni metsäkeskusteluun, mutta en halua olla missään nimessä yksityistä omistusoikeutta heikentävässä masinoinnissa mukana. Olen nähnyt, ja varmaan valtaosa lukijoistakin on joutunut myös seuraamaan aikaisempia mielipidemuokkauskampanjoita.

Tuorein mustamaalauskampanja, joka onnistui yli odotusten, koski turvetta. Turvetuotanto elinkeinona romutettiin saastuttavilla mielikuvilla. Hallitus teki päätökset omiin mielikuvakampanjoihin perustuen.

Suomalaisille tämä hallituksen turveisku oli taitamaton ja väärä, ihmisten mielissä turvetta ei pidetä vahingollisena saasteena. Myös tutkijat ovat pelästyneet ja peruneet turpeen hiilidioksidipäästöjen suuruutta. Ne ovatkin uuden tieteellisen tiedon mukaan alle kolmasosaan väitetyistä.

Tulee mieleen, että saako kansalle surutta valehdella, jos on mielestään hyvällä asialla. Maria Rautanen Porista uskaltaa myös kulkea vastavirtaan. Hän kirjoitti samassa SK lehdessä 12.7.2021 turpeesta tosiasioita.

Ehkä Suomen historian suurin ja pisin mielikuvien muokkaukseen perustuva vaikuttamiskampana koskee Itämerta. Nykyiset vihreät, jotka joutuivat jättämään taistolaisuuden, kun suomalaiset eivät halunneet heidän ajamaa sosialisointia 1970-luvulla. Uuden vihreän värikyltin alle siirtyneet johtohahmot Hautala, Hassi ja Haavisto alkoivat suojella Itämerta suomalaiselta maanviljelijältä. Maanviljelijät valittiin kohteeksi, koska he omistavat peltoja ja metsiä, ovat liian itsenäisiä.

Täysin virheellisesti, mutta tulosellisesti alettiin vuosikymmenten mediavyörytys, joka jatkuu yhä. Peltojen lannoitefosfori valuu vesistöihin ja aiheuttaa Itämeren sinileväkukinnot. Nyt kaikki suomalaiset uskovat tähän väittämään, vaikka se on valhe. Kun enemmistö saadaan uskomaan, valhe muuttuu todeksi.

Tohtori Martti Lappalainen teki neljä vuotta sitten Itämeren fosforikuormituksesta väitöskirjan. Lappalaisen väitöskirja perustuu kansainvälisiin tieteellisiin tutkimuksiin. Se paljastaa, että sinilevää on ollut Itämeressä jo ennen ajanlaskun alkua. Erittäin runsaita sinileväesiintymiä on tieteellisesti kirjattu 1800-luvulla, siis ennen kuin nykymuotoista maataloutta on Itämerenrannoilla harjoitettu.

Sinilevän tarvitsema fosfori vapautuu Itämeren syvänteiden hapettomasta pohjasedimenteistä silloin, kun meri ei ole saanut riittäviä suolapulsseja Pohjanmereltä ja syvänteet kärsivät siksi hapen puutetta.

Ruuantuotannon tärkeimmästä ravinteesta on tehty puhekielessä turhaan myrkky. Itämeren pohjasedimentteihin on fosfori kertynyt jääkauden jälkeen normaalin ravinnekiertona.

Viljelijä on tehty tietoisesti syntipukiksi häikäilemättömän valtapolitiikan vuoksi. Jotain nykypolitiikan tasosta kertoo se, että myös keskusta ja kokoomus ovat menneet mukaan punavihreään mielikuvapolitiikkaan.

p.s. Tuomo Hurmeelle tiedoksi, että minun pöntöistäni Punkalaitumenjoen rannalta pääsi lentoon kahdeksan kottaraispesuetta, ja emot puuhaavat jo toisia poikueita.

Jukka Tuori

agronomi, maakuntaneuvos

Huittinen