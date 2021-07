Kohulla muutos kävelykadulle

Pari vuotta sitten some-keskustelussa joku kirjoitti: ”kodittomat ansaitsevat kunnioituksemme”. Vastasin, että ”kodittomat ansaitsevat kodin”.

Tämä sananvaihto tuli mieleen, kun luin Meri Suomisen pääkirjoituksen (SK 11.7.), jossa hän muun muassa viittasi allekirjoittaneen viime elokuun kirjoitukseen väittäen kirjoituksessa mainitun, että ”kadun miehet” oleskelivat kävelykadulla pahennusta aiheuttaen. Kirjoituksensa Suominen päättää: ”olisitko valmis kutsumaan riippuvaista ihmisarvoa alentavilla nimityksillä … myös siinä tapauksessa, että hän olisi oma lapsesi, vanhempasi tai puolisosi”.

Suomisen kirjoitus oli varsin valikoivaa ainakin oman kirjoitukseni osalta, sillä oman tekstini pointit olivat: 1) kävelykadun käyttö on vähentynyt ja liikkeiden määrä vähentynyt osaksi siksi, että siellä ei koeta olevan miellyttävää ja turvallista liikkua, koska ”kadun miesten” läsnäolo on liian ilmeistä; 2) perusturvan aikuissosiaalityön ja poliisin tulisi tehdä työnsä tilanteen muuttamiseksi.

Meri Suomisen mielestä näyttää olevan oikein sallia kaikenlaisten ihmisten käyttää kävelykatua riippumatta täysin siitä, millainen vaikutus sillä tosiasiallisesti on. Jos ihmiset alkavat vältellä jonkin alueen käyttöä siksi, että he eivät viihdy siellä, on asialle tehtävä jotain. Ja jos kyse on Suomisen mukaan päihderiippuvaisista ihmisistä, niin kysymyksen pitäisi kuulua, että miksi perusturva ei sitten hoida omaa tehtäväänsä ja auta näitä ihmisiä, vaan tilanteen annetaan vapaasti kriisiytyä, koska ”jokaisella ihmisellä on oikeus olla julkisilla paikoilla”.

Onneksi tilanne kuitenkin muuttui elokuun kirjoitukseni perusteella. Kuten ”huomiota herättävillä mielipidekirjoituksilla” joskus on vaikutuksena, alkaa niiden seurauksena myös tapahtua.

Tietääkseni tilanne on muuttunut ja kävelykadun järjestyshäiriöt ovat vähentyneet. Kohulla on aina omat vaikutuksensa, sillä ”kadun miehetkin” lukevat lehtiä. Kiitosta on myös annettava poliisille ja perusturvalle silloin, kun siihen on syytä ja nyt on.

Aki Nummelin

Pori