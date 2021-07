Pyörämatkailu on kesän kuumin matkailutrendi

Pyörämatkailusta on runsaasti positiivisia ympäristö-, hyvinvointi- ja taloudellisia vaikutuksia, kirjoittaja korostaa.

Koronapandemian myötä pyörämatkailu on lähtenyt myös Suomessa valtavaan kasvuun. Euroopassa se on ollut trendi jo pidempään, ja vuotuisella arvollaan se on jopa risteilymatkustusta suurempi markkina.

Kasvu todentuu viime vuonna Suomessa tehdyssä pyörämatkailututkimuksessa, jonka mukaan 62 prosenttia vastaajista arvioi oman pyöräilyaktiivisuutensa kasvavan seuraavan vuoden aikana. Lisäksi tilastojen mukaan polkupyörien myynti kasvoi pandemian aikana noin 70 prosentilla vuoden takaiseen verrattuna.

Pyörämatkailun merkitystä entisestään korostaa valtakunnallisen pyörämatkailukeskuksen perustaminen viime vuonna eduskunnan lisäbudjettirahoituksella. Keskus vastaa pyörämatkailun valtakunnallisesta kehittämisestä ja markkinoinnista.

Lisäksi yrityksille ja palveluntuottajille luotiin valtakunnallinen Tervetuloa pyöräilijä -merkki, jonka saa täyttäessään pyöräily-ystävällisen palvelun kriteerit.

Pyöräilymatkailun kasvu on reaktio matkailun toimintaympäristön muutokseen. Se on kestävä matkailumuoto, johon yhdistyvät hyvinvointi, autenttisuus ja seikkailu.

Pyörämatkailu on parasta lähimatkailua – kiireetöntä kulkemista, joka vie lähelle paikallista kulttuuria ja luontoa. Matkailijaa satulan selkään vetävätkin erilaiset aistielämykset, sillä satulaperspektiivistä paikat voi nähdä ja kokea eri tavalla kuin autolla liikkuessa.

Pyörämatkailu vaikuttaa positiivisesti hyvinvoinnin lisäksi myös ympäristöön, sillä se on yksi ympäristöystävällisimmistä matkailumuodoista. Koska matkailuala voi vaikuttaa merkittävästi hiilidioksidipäästöihin ja ilmaston lämpenemiseen, pyöräily ilmastovastuullisena matkailutuotteena edistää vähähiilisyyttä.

Pyörämatkailu merkitsee erityisesti maaseudun yrittäjille lisää potentiaalista asiakaskuntaa, sillä pyörällä liikkuvat hyödyntävät paljon paikallisia palveluita. Koska ihmiset ovat siirtyneet yhä enemmän myös ympärivuotiseen pyöräilyyn, pyörämatkailu on mahdollisuus kesäsesongin tasaamiseen. Pyörämatkailun kasvusta on siten myös paljon taloudellisia vaikutuksia.

Pyörämatkailusta puhuttaessa on tärkeä huomioida, että pyörämatkailua on monenlaista. Pyöräily voi olla loman pääasiallinen tarkoitus, tai matkailija voi osana lomaansa tehdä pyöräretkiä.

Helppoja reittejä ja mielenkiintoisia maisemia hakevat retkipyöräilijät muodostavatkin suurimman matkailijaryhmän.

Erityisesti sähköpyörien käytön huima kasvu on nostanut retkipyöräilyn eri-ikäisten matkailijoiden suosioon. Lisäksi maastopyöräily sopii harrastukseksi kaikille.

Satakunnasta löytyy monenlaisten luonto- ja kulttuurielämysten reittejä kesän pyöräretkille.

Tour de Pyhäjärvi on retkipyöräilyyn suunniteltu reitti, joka kiertää Lounais-Suomen suurimman järven ympäri. Köyliönjärven kiertävällä pyöräilyreitillä pyöräilijä tutustuu Köyliönjärven kansallismaisemiin. Virallinen matkailutie Taiteiden reitti Kammista Skantziin eli Kauhajoelta Karvialle tarjoaa pyöräilijälle uniikkia taidetta.

Satakunnassa on paljon monipuolisia reittejä myös maastopyöräilijälle. Lauhanvuori-Hämeenkangas UNESCO Geopark Jämin harjumaastoineen sekä Yyterin hiekkapohjaiset polut tarjoavat tänä kesänä matkailijalle runsaasti mielenkiintoisia maisemia pyöräiltäväksi.

Sanna-Mari Renfors

Kirjoittaja on filosofian tohtori ja Satakunnan ammattikorkeakoulun matkailun tutkijayliopettaja.