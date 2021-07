Talouselämä, sote ja ilmastonmuutos

Ilmastonmuutosta epäileviltä kansalaisilta on jäänyt ehkä huomaamatta, että vakuutus- ja pankkiala on ottanut tosissaan ilmastonmuutokseen liittyvät ongelmat. Energiayhtiöiden pyrkimys luopua fossiilisen energian käytöstä on ollut paremmin esillä.

Toimialat eivät tee päätöksiään luontoarvojen pohjalta, vaan taloudellisin perustein. Kehityssuunta antaa toivoa ymmärryksen lisääntymiselle, että pohjimmiltaan on kyse maapallon säilymisestä ihmiselle elinkelpoisena planeettana. Arkipäiväiset päätöksemme miltei kaikissa asioissa vahvistavat tai heikentävät maapallon tilaa joko suoraan tai välillisesti.

Ilmastonmuutokseen liittyvän asennoitumisen ja ymmärryksen kehittymistä voisi verrata suhteeseemme terveyspalveluihin.

Viisikymmentä vuotta sitten sosiaalipoliitikko Pekka Kuusi sai päättäjät ymmärtämään, että terveydenhoitoon panostettava raha ei ole vain kustannuksia ja menoja, vaan se on sijoitus tulevaisuuteen.

Ymmärrettiin, että jokainen pitää saada osaksi yhteiskuntaa. Kansanterveyslain säätämisen ajateltiin olevan ratkaisu siihen. Kunnolla parantuneet kansalaiset paiskivat töitä ja kuluttavat rahaa, joka pyörittää kansantalouden rattaita.

Nyt tapahtuvaa sote-uudistusta ei perustella kansantaloushyödyillä, vaan hyvinvointi- ja terveyspalveluiden saatavuus ja verorahoitteisuus nähdään kansalaisten perusoikeutena. Päättäjien asenteet terveyspalvelujen järjestämisestä ovat muuttuneet radikaalisti.

Talouselämän toimet saattavat hyvinkin lisätä kansalaisten ymmärrystä ilmastonmuutoksen torjuntaan ja siihen sopeutumiseen. Se voi edistää kansalaisia tinkimään omaa luonnonvarojen kulutustaan.

Yhteisen maapallon elinkelpoisuuden säilyminen ja luonnon monimuotoisuus nähdään niille kuuluvana perusoikeutena ja kansalaisten perusvelvollisuus on huomioida se. Aikajänne asennemuutokseen ei kuitenkaan ole viisikymmentä vuotta vaan lähempänä viittäkymmentä viikkoa.

Monta hyvää asiaa mukanaan tuova sote-uudistus ei pelasta metsäpaloilta, hellekuolemilta eikä eläin- ja kasvilajeja kuolemasta sukupuuttoon.

Sakari Aalto (vihr)

Ulvila