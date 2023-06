Tuhannella eurolla voi saada kesäkuuksi auton, jos toimii nopeasti, mutta pienellä präntätyt kohdat kannattaa lukea tarkkaan.

KesÄN koittaessa suomalaiset levittäytyvät maalle, mökeille, järville ja saaristoon. Miten niihin mennään, jos ei omista autoa?

Ratkaisu roadtrip-haaveisiin voi olla kesäauton pitkäaikainen vuokraus, mutta verkon tarjonta saa sormen suuhun. Haitari ulottuu vuokraamojen kalliista maastureista aina vertaisvuokrauksesta löytyvään naapurin pikkuautoon.

Mitä tässä autotulvassa kannattaa taktikoida?

”Pelin paikka on nyt kesäkuu”, sanoo Autovuokraamojen liiton puheenjohtaja Ari Ilonen.

Auton saa suhteellisen helposti ja edullisesti koko kuukaudeksi. Heinä–elokuussa hinnat nousevat, sillä Keski-Euroopan lomakausi alkaa turistitulvineen.

Ilonen on myös Helkama Rentin toimitusjohtaja. Yritykselle kuuluvat vuokrausbrändit Avis ja Budget.

Ilosen mukaan vuokraamoissa riittää vielä autoja kesäkuulle, sillä koronapandemian aikana moni ei käynyt ulkomailla ja matkustuspainetta purkautuu nyt lentolippuihin. Asetelma kääntyy ympäri loppukesästä, kun muun maailman matkaajat tulevat tänne.

Pitkäaikaisvuokrausta eli minileasingia tarjoaa usea vakiintunut toimija. Osa kutsuu sitä kausiautoksi.

Vertailimme, että auton saa kesäkuuksi hieman alle tuhannella eurolla. Se on kuitenkin lähtöhinta, jossa ei huomioida lisäpalveluita.

Tyypillisin lisäkulu on omavastuun alentaminen, eli rahalla voi pienentää esimerkiksi mahdollisessa onnettomuustilanteessa omasta pussista pulitettavaa osuutta. Se tuo mielenrauhaa mutta voi olla vaikkapa nuorelle kuljettajalle tuntuva summa.

”Usein vuokraamoilla on 2–3 vaihtoehtoa omavastuun alentamisesta. Se on oman kassan kanssa pelailua. Vähän sama kuin asuntolainassa: otetaanko korkosuojaa vai ei?”

Toinen huomioitava seikka on kilometriraja. Alimmalla hinnalla moni palvelu tarjoaa noin 2 000 kilometriä kuukaudessa. Sen ylittävältä osalta peritään korvaus.

Vaikka kilometrimäärä kuulostaa suurelta, niin esimerkiksi nuorisopoppoon festariretki Helsingistä Kalajoen juhannusjuhlille ja takaisin haukkaa määrästä liki 1 100 kilometriä.

Rahalla saa. Esimerkiksi Enterprise vuokraa Helsingissä Toyota Yarista 799 eurolla, mutta omavastuun puolitus ja tuhat lisäkilometriä nostaa hintaa 300 eurolla.

Monen vuokraamon halvin tarjous koskee pienimpiä Toyotoja kuten Yaris-autoa.

Hinnoista lähtee satoja euroja pois, jos tekee kahden kuukauden sopimuksen tai kilpailuttaa uudempia verkkotoimijoilta.

Esimerkiksi yhteiskäyttöautopalvelu 24 Rent tarjoaa omaa 24 Leasingia. Sen perussopimus on kaksi kuukautta, mutta verkossa sillä on Autoverkkokauppa-yrityksen kautta tarjolla yhdeksi kuukaudeksi pientä Peugeotia hintaan 489 euroa kuukaudessa.

Vaihtoehtona on myös ottaa vertaisvuokrauspalveluista – siis vaikka naapurilta – auto pitkäksi aikaa. Halvimmillaan Go More:sta saa Nissan Micran kuukaudeksi 768 eurolla. Palvelu tarjoaa kestoalennuksia pitkiin vuokrauksiin.

Osan autoista voi avata kännykällä. Kuulostaa kätevältä.

”Jos mietitään yhteiskäyttöautojen teemaa, ne on tarkoitettu lyhempiaikaisiin kauppamatkoihin. Hinnoittelu perustuu tunti- tai minuuttihinnoitteluun, ja auton ylläpito ja siistiminen on kuljettajan vastuulla. Ne voivat olla pitkissä vuokrauksissa kalliimpia”, Ilonen arvioi.

Käytti sitten perinteisiä vuokraamoja tai muita palveluita, niin hintakehitystä kannattaa seurata verkossa. Monella yrityksellä on dynaaminen hinnoittelu, eli summa verkossa muuttuu kysynnän ja tarjonnan eläessä.

Tämä tuntuu etenkin päivävuokrissa. Esimerkiksi Helsingin Kampin Aviksesta nuori kuljettaja saisi jo ensi viikonlopuksi pikkuauton noin 140 eurolla, mutta heinäkuun viimeisenä viikonloppuna sama auto maksaa yli 200 euroa.

Mitä halvempi diili, sitä tarkemmin pienellä präntätyt kohdat kannattaa lukea.

Monia voi houkutella auton ostaminen kesäksi ja sen myyminen syksyllä.

”Vanha Taunus” -tyyppinen haave, Ilonen sanoo.

”Siihen pitää laittaa tuhansia euroja, ja auto voi silti olla heikkokuntoinen. Kesäautossa haetaan helppoutta, ei tarvita sitoumuksia.”

Toisaalta kesävuokraus tarjoaa tavan kokeilla erilaisia autoja. Esimerkiksi sähköautoa harkitseva voi ottaa sellaisen kuukaudeksi ja testata, riittääkö toimintasäde mökkimatkoille.

”Yksi vinkki nuorille on myös minibussi. Mukava mennä porukalla reissuun, kun kulut voi jakaa yhteistyössä”