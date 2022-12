Rekka ajautui ojaan Vaasantiellä – ”Tie on tosi jäinen”

Pelastuslaitos sai hälytyksen ulosajosta kello 21.21.

Merikarvia

Rekka suistui ojaan Vaasantien ja Isojoentien risteyksen tuntumassa myöhään torstai-iltana. Päivystävä palomestari Ari Uimonen kertoi Satakunnan Kansalle iltakymmenen aikaan, että onnettomuuspaikalla ohjattiin liikennettä toista kaistaa pitkin.

”Rekka on ajautunut tieltä ojan puolelle. Sen perävaunu on pikkuisen ajokaistan puolella. Tie on tosi jäinen”, Uimonen kuvaili tilannetta.

Kuljettaja ei loukkaantunut. Rekka oli Uimosen mukaan pyörillään ojassa.

”Seuraavaksi suunnitellaan, miten se saadaan sieltä nostettua.”