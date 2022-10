Polestar 3 on ruotsalaisyhtiön ensimmäinen katumaasturi ja luultavasti syksyn odotetuin sähköauto. Se on pakattu täyteen teknologiaa, joka kertoo paljon autoilun tulevaisuudesta.

Polestar 3 on crossover-mallinen sähköauto, jota aletaan valmistaa vuonna 2023.

Ensimmäiset suomalaiset laittavat luultavasti tilauksen sisään heti.

Näin odotettu on Polestar 3 -sähköauto, joka julkistettiin virallisesti Kööpenhaminassa keskiviikkoiltana. Kyseessä on ruotsalaisyhtiön ensimmäinen katumaasturi, joka kilpailee jatkossa esimerkiksi Teslan, Mercedes-Benzin ja BMW:n kanssa samojen asiakkaiden rahoista.

Yhtiön mukaan uusi auto tekee ”SUV-malleista vastuullisempia ja haluttavampia juuri oikeista syistä”. Se on kova lupaus.

Toki Polestar on jo tähän mennessä osoittanut, että sen autot pystyvät voittamaan ostajia puolelleen rajusti kilpaillussa markkinassa. Viistoperäinen Polestar 2 on ollut tänä vuonna Suomen suosituimpia sähköautoja, joiden lähtöhinta on saatu puristettua selvästi sähköautojen hankintatuen ylärajan eli 50 000 euron alapuolelle.

Polestar 3:n maavara on 21,1 senttimetriä. AC-latauksen suurin teho on 11 kW ja DC-latauksen 250 kW.

Uusi katumaasturi on puolestaan vastaus asiakkaille, jotka haluavat mahtipontisen mutta suorituskykyisen auton. Sen on tarkoitus avata tietä Yhdysvaltojen markkinoille, jossa koolla on väliä. Tiivistetysti: iso auto, iso akku.

Ja kaikki pitäisi vieläpä tehdä ekologisesti. Miten Polestar 3 vastaa näihin mittaviin odotuksiin?

Moni maastoautojen ostaja arvostaa laatikkomaista ulkomuotoa, jonka voi löytää vaikkapa Jeep Wranglerista, Mercedes-Benzin G-sarjasta tai Suzukin Jimnystä.

Sähköisissä katumaastureissa tällainen kulmikkuus on yleensä syytä unohtaa, sillä ilmanvastuksen suuruus on tapa säädellä sekä auton tehoa että ajomatkan pituutta.

Polestar 3:n keulaan on pakattu useita eri kameroita ja antureita, jotka vaikuttavat auton turvallisuuteen ja kaistallapitoavustimeen.

Polestar 3 on iso auto, joka on oikeastaan crossover-malli eli jotain katumaasturin ja farmarin välistä. Aerodynamiikkaan on kiinnitetty erityistä huomiota. Se näkyy esimerkiksi siten, että keulaan ja takaspoileriin on sijoitettu ilmavirtauksia ohjaavat siivekkeet.

Virtaviivaisuudesta kertoo ilmanvastuskerroin, joka on 0,29. Se ei ole yhtä matala kuin Teslan Model 3:n tai S:n kerroin, mutta 4,9 metriä pitkälle ja noin 1,6 metriä korkealle autolle tulos on hyvä – onhan painoakin varusteista riippuen tuntuvasti yli 2 500 kiloa.

Polestar 2:n saa nykyään myös etuvetoisena ja pienemmällä akulla, mutta uudessa 3-mallissa on painotettu tehokkuutta. Nelivetoisen auton sähkömoottorit tuottavat yhteensä 360 kilowatin tehon ja 840 newtonmetrin väännön. Näillä teholukemilla auto liikahtaa nollasta sataan kilometriin tunnissa viidessä sekunnissa.

Lisävarusteena ostettavalla Performance-paketilla (380 kW ja 910 Nm) kiihdytys satasen vauhtiin käy 4,7 sekunnissa.

Ekologisuus onkin sitten seikka, joka herättää paljon keskustelua. Polestarin kohdalla se tarkoittaa, että auton materiaalien alkuperä halutaan tehdä läpinäkyväksi: nahkaverhoilut ovat peräisin sertifioidusta eläintuotannosta, ja villaverhoilujen alkuperä on jäljitettävissä. Tuotannon hiilijalanjälkeä mitataan alusta alkaen elinkaaripäästöjen (LCA) näkökulmasta.

Se on kunkin itse arvioitava, miten tärkeitä tällaiset arviot ja sertifikaatit lopulta ovat. Mutta ainakin yhtiö viestii, että ympäristö on sille tärkeä arvo. Polestar on esimerkiksi käynnistänyt tutkimushankkeen, jonka tavoitteena on lopulta täysin hiilineutraali tuotanto – joskus tulevaisuudessa.

Sähköauton akun kapasiteetti on täysin oleellinen seikka. Polestar 3:ssa tämä on otettu huomioon, sillä autoon on saatu mahtumaan energiasisällöltään 111 kWh:n akku.

Se on vaikuttava lukemaa, yksi markkinoiden suurimmista. Tällä hetkellä wltp-standardin mukaiseksi sähköajon kantamaksi arvioidaan jopa 610 kilometriä, mutta tulevat testit kertovat asian vielä tarkemmin.

Sitten toinen oleellinen tekijä: tavoitehinnaksi on Suomessa asetettu 92 700 euroa. Polestar 3 asettuu selvästi premium-autojen kalliimpaan hintaluokkaan, jossa ostaja odottaa jo vähän luksustunnelmaa autoltaan.

Sähköautoista ilmiselvä kilpailija on BMW:n iX, jonka lähtöhinnat ovat samaa luokkaa Polestarin kanssa. Tosin sillä rahalla saa Baijerista vasta perusvarustellun version pienimmällä moottorilla ja akulla varustetusta xDrive 40 -mallista. Jos BMW:n teho- ja kilometriluvut haluaa Polestarin tasolle, pitää valita kalliimpi xDrive 50 -malli, jonka lähtöhinta on noin 15 000 euroa 3:sta korkeampi.

Auton toimintoja ja viihdeominaisuuksia säädetään 14,5-tuumaiselta keskinäytöltä.

Teslan autoihin verrattuna Polestar taas istahtaa jonnekin Model Y:n ja Model X:n väliin. Se voi olla hyvinkin sopiva lokero, kun puhutaan maksukykyisten sähköauton ostajien mieltymyksistä.

Polestar 3:sta ei myöskään voi puhua mainitsematta Volvoa, onhan yhtiöillä sama pääomistaja eli kiinalainen Geely. Volvo XC90 on kokonsa puolesta paras vertailukohta Polestar 3:lle, jonka sisarmalli on lähiaikoina esiteltävä Volvo EX90 -sähkömaasturi.

Teknologian ja ohjelmistojen merkitys kasvaa jatkuvasti autonvalmistajien välisessä kilpailussa. Esimerkiksi Teslaa pidetään yhtä paljon ohjelmistoyhtiönä kuin autovalmistajana.

Polestar on pakattu täyteen kiinnostavaa teknologiaa, jossa hyödynnetään yhteistyötä Volvon ja useiden ohjelmistoyhtiöiden kanssa. Autossa on esimerkiksi ruotsalaisyhtiö Smart Eyen kahden kameran järjestelmä, joka tarkkailee kuljettajan silmänliikkeitä ja varoittaa mahdollisista tarkkaavaisuuden puutteista. Tarvittaessa järjestelmä jopa pysäyttää auton kokonaan.

Tavaratilan koko on 484 litraa.

Auton sisällä on myös tutka-anturit, jotka tunnistavat jopa millimetrien alueella tapahtuvat liikkeet ja säätelevät auton ilmastointijärjestelmää. Tarkoitus on estää vaaratilanteet, joissa lapsi tai lemmikkieläin on unohtunut kuumaan tai kylmään autoon.

Ulkona törmäysturvallisuudesta huolehtii viisi tutkamoduulia, viisi ulkokameraa ja kaksitoista ultraäänianturia. Osa näistä on sijoitettu auton etusiivekkeen yhteyteen.

Koko autoalalla yksi kiinnostavimmista teknologioista on Luminarin kehittämä lidar-valotutkajärjestelmä (light detection and ranging), jolle ennustetaan keskeistä roolia itseohjautuvien autojen yleistymisessä. Polestar 3:een lidar-järjestelmän arvioidaan tulevan lisävarusteeksi ensi kesään mennessä.

Käyttöjärjestelmänä on sama Android Automotive OS, joka on jo tällä hetkellä käytössä Polestar 2:ssa. Googlen järjestelmä on jatkuvasti yhteydessä verkkoon ja päivittyy itsestään.

Itse auton rakenteessa on kiinnostavaa sen alusta, joka on nyt ensimmäistä kertaa suunniteltu valmiiksi sähköauton voimalinjaa ja muotoilua ajatellen. Ajoakun lataustoiminnot on puolestaan suunniteltu kaksisuuntaisiksi, eli autoa voi käyttää varavirtalähteenä esimerkiksi sähkökatkoksen aikana.

Ohjaamon asettelu on tuttu Polestar 2:sta.

Polestar 3 on epäilemättä syksyn suurimpia sähköautojulkistuksia. Se on myös hyvä esimerkki siitä, miten kiinalainen raha hiipii ruotsalaisessa paketissa kohti automaailman huippua. Kiinalaisten on ollut vaikea lyödä läpi omilla automalleillaan Euroopassa ja Yhdysvalloissa, mutta juuri Geelyn osittain omistamien yhtiöiden kautta voidaan odottaa parempaa tulosta.

Polestar 3:n tuotanto alkaa ensi vuoden puolella Kiinan Chengdussa, ja ensimmäisiä toimituksia odotetaan vuoden 2023 viimeisellä neljänneksellä. Seuraavana vuonna käynnistyy myös Yhdysvaltojen tuotanto Etelä-Carolinan Ridgevillessä sijaitsevalla tehtaalla.

Sen jälkeen muualle kuin Kiinan markkinoille menevät Polestarin sähkömaasturit valmistetaan kokonaan Pohjois-Amerikassa.

Suomessa autolla on rajattu ostajakunta. Samassa hintaluokassa Volvo XC90:tä rekisteröitiin viime vuonna runsaat 300 kappaletta, joten siitä voi haarukoida karkeasti, kuinka paljon näitä saatetaan kotimaan liikenteessä jatkossa nähdä.

Toki Polestarilla on mahdollisuudet napata markkinaosuutta perinteisemmiltä merkeiltä, mikäli hinnoittelu ja toimitusajat pysyvät järkevällä tasolla.