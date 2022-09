Mercedes-Benzin EQE:n toimintamatka ei jätä sijaa napinoille.

Muovikeulainen EQE on hieman hassun muotoinen sukkula. Muodot on suunniteltu ilmanvastuksen minimoimiseksi. Auto kuvattiin Tammisaaren vanhassa kaupungissa.

Sähköautoista käytävän keskustelun väsynein piirre on paatuneiden jäärien jankkaus siitä, kuinka patteriauto on hyvä vasta sitten, kun sillä pääsee lataamatta Lappiin. Itse Kuusamossa asuneena ja lukemattomia kertoja pohjoiseen ajelleena en ymmärrä, kuka haluaisi ajaa koko päivän ilman lounastaukoa tai edes vessapysähdystä.

Mercedes-Benzin uusi EQE iskee epäilijöille jauhot suuhun. Vantaalla Vehon parkkipaikalla näpyttelen navigaattoriin kohteeksi Rovaniemen. Matkaa sinne tulisi tästä noin 800 kilometriä ja yhdellä latauksella tämä Mersu voi kulkea jopa 640 kilometriä.

Älykäs navigaattori raksuttaa matkasuunnitelmaa hetken ja laskee, että jos tuossa Kärsämäen Juustoportilla Nelostien varressa maltat pitää 15 minuutin pikalataustauon, niin voit ajaa yhtä soittoa.

Siis vartin tauolla pääkaupunkiseudulta Rovaniemelle. Joko kelpaa? Vai onko tämä Mersukin taas yksi kelvoton sähkövatkain, joka pitäisi vain ajaa suoraan mereen?

EQE on Mersun E-sarjan sähkövastine, samoin kuin tänä vuonna aiemmin esitelty EQS on isomman S-sarjan sähkösisar. Myös EQS kykenee pitkiin toimintamatkoihin, ihanneoloissa ehkä jopa 750 kilometriin, mutta EQE tarjoaa olennaisesti saman laadun pienemmällä rahalla.

Testimallin ohjaamossa kiiltomuovi yhdistyy mustaan nahkaan.

Ei tämäkään ihan halpa ole. Koeajossa nyt oleva takavetoinen EQE 350+ maksaa perusvarusteilla alkaen 80 000 euroa. Toimintamatkaltaan ja ajomukavuudeltaan tässä sarjassa ei silti Mersua parempaa sähköautoa toistaiseksi löydy.

Muodoiltaan EQE ei ole kaikkien aikojen tyylikkäin Mersu. Auto on sivuprofiililtaan kuin litistetty D-kirjain, sillä korin muotoilussa on haluttu minimoida ilmanvastus.

Ovenkahvat naamioituvat osaksi ovia ja ponnahtavat esiin vain tarvittaessa. Lasinpesunesteen täyttöluukku on poikkeuksellisesti etulokasuojassa: konepeltiä ei tässä autossa ole omistajan tarkoitus availla. Monesta sähköautosta tuttua pientä etutavaratilaa Mersu ei siis tarjoa.

Sisältä EQE on kuin mikä tahansa muukin nyky-Mersu. Sisusta tavoittelee prameaa tyyliä ympäri ohjaamoa kulkevine 64-värisine tunnelmavaloineen ja turbiinimaisine ilmansuuttimineen. Jos mainitut tunnelmavalot säätää esimerkiksi kirkkaanvioletiksi, on tunnelma kuin thaimaalaisessa diskossa.

EQE on sisältä hämmästyttävän hiljainen, kuin täysin ulkomaailmasta eristetty kapseli. Parkkipaikalla en kuule ihmisten ääniä, vaikka he juttelevat aivan Mersun vieressä. Suuri syy on testimallin äänieristelaseissa, jotka lisävarusteena maksavat 1 190 euroa.

Mittaristo on selkeä ja muistakin Mercedes-Benzeistä tuttu.

Tätä akustiikkapakettia voi suositella, mutta tylyn hintainen, 10 000 euron ”Hyperscreen” kannattaa jättää ottamatta. Kyseinen varuste muuttaa siis koko kojelaudan yhdeksi valtavaksi kosketusnäyttöpinnaksi. Olen kokeillut tätä superruutua EQS:ssä, enkä löytänyt sille oikein mitään käyttöä. Testiauton 12,8-tuumainen keskinäyttö toimii oikein hyvin.

Ratin hipaisulevyistä ja keskiruudun alla olevasta monitoimimuovipaneelista piirtyy vihkoon pieni miinus. Vanhempien Mersujen metalliset keinukytkimet ja napit olivat arvokkaamman oloiset.

Koeajomalli EQE 350+ tarkoittaa suomeksi noin 300 hevosvoiman tehoa, 6,5 sekunnin kiihtyvyyttä ja 90,6 kilowattitunnin vetoista akkua. Sähköautojen mittapuulla Mersu ei ole mikään älytön tykki. Voimaa riittää, mutta niskat eivät kiihdytyksessä nitkahda kuten vaikka Teslan kyydissä.

Edessä on lokoisat oltavat.

Siihen tarkoitukseen Mersulla on nelivetoinen AMG 53 -tehoversio.

EQE on tällä virityksellä pappamaisen pehmeä maantielaiva. Lisävarusteena siihen saa ilmajousituksen, mutta kyyti on pehmeää jo tällä vakiotason niin kutsutulla Comfort-alustalla. Iskunvaimennus tasoittaa töyssyt nätisti.

EQE on mukavimpia matka-autoja, joita olen ajanut. Auto nielee pitkää maantietä hiljaisesti kuin aave ja rullaa pitkiä matkoja pienellä kulutuksella, kun sähköautoille ominaisen regeneroivan hidastuksen kytkee pois ja antaa auton vain vapaasti liukua mäkiä alas liike-energiansa turvin.

Penkkien sähkösäädöt löytyvät ovesta.

Ja liike-energiaa riittää, kun auto painaa 2 355 kiloa. Pelkkä litiumioniakku painaa 577 kiloa. Ohjauksessa massa ei tunnu juuri missään.

Monesta kilpailijasta poiketen Mersussa ”yhden polkimen ajon” saa tosiaan pois, jolloin kaasun nostamalla auto rullaa vapaasti ja jarruenergian talteenottoa säädellään perinteisesti ihan vain jarrulla.

Heinäkuun kauniissa keleissä pääsen Mersulla 15 kWh:n keskikulutukseen satasella, joten toimintamatkaksi tulee noin 600 kilometriä. Auto itse näyttää parhaimmillaan 640 kilometrin kantamaa. Uskon, että sekin olisi voinut toteutua, mutta en tohtinut ajaa akkua aivan nolliin. Nämä ovat sellaisia lukuja, että Mersussa ei juuri tarvitse akun prosentteja tuijotella.

Takana on varsin hyvät jalkatilat.

En ole kokenut tällaista liikkumisen vapautta millään muulla sähköautolla. EQE:llä voi painella pitkin maakuntia miten lystää, latauksia suunnittelematta, kunhan jossain välissä jaksaa pysähtyä pullakahveille. Mersu voi ladata 150 kW:n pikalaturilla puolessa tunnissa noin 400 kilometriä.

Pääsinkö Lappiin? En. Minulla ei ollut mitään asiaa Lappiin. Sen sijaan suuntasin Mersun tähtikeulan kohti Pohjois-Savoa ja vietin siellä neljä vuorokautta sähköttömässä korpimajassa kaukana latausverkosta.

Navigaattori osaa näyttää etukameran avulla, minne pitää kääntyä.

Matkustimme kahdestaan vaimon kanssa, ja mukana oli kaikenlaista retkeilytavaraa. Tässä paljastui auton varsinainen heikko kohta: takakontti on aika pieni. Tavaratila on pituussuunnassa syvä, mutta myös aika matala, sillä EQE:n takaluukku on sedan-mallisesti saranoitu. EQE olisi muilta osin ihanteellinen taksiauto, mutta näinköhän konttiin mahtuu kahta isoa matkalaukkua? Liftback-peräinen EQS tarjoaa isomman tavaratilan ja on toki takaa muutenkin isompi.

Ajan EQE:llä iltamyöhään metsäautotietä pitkin järvilaavulle. Samalla havaitsen, että Mersun lisävarusteiset Digital Light -kaukovalot ovat erinomaiset.

Tyhjä akku latautuu nopeimmillaan 170 kW:n teholla, ja lähes täynnäkin Mersu imee vielä 80 kW:n teholla virtaa.

Laavulla makkaroita paistaessamme paikallinen isäntä kävelee lammelle yökalaan virveli olallaan ja kysyy meiltä, että näittekös, millainen Mersu tuonne pöpelikköön on pysäköity.

Ilmankos futuristinen sähkö-Mersu herättää ihmetystä savolaisen hakkuuaukean kinttupolulla, kun ei näitä koko maassakaan vielä montaa ole. Maahantuojan mukaan auton voi saada ensi kesäkuussa, jos nyt laittaa tilauksen sisään.

Mersu on tehnyt loistavan sähköauton, jonka maantiekantama hakee vertaistaan. Pakkanen tietysti haukkaa kapasiteetista jonkun verran, mutta on siinä haukattavaakin.

Tavaratila valitettavasti ei kaikkien tarpeisiin riitä, ja voi olla, että ulos ponnahtavat ovenkahvat aiheuttavat päänvaivaa talvella. EQS:ssä ainakin kevättalvella kuskin ovenkahva tahtoi välillä temppuilla.

Muilta osin täysi kymppi.