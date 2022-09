Kurt Eklundin ”satanistinen rekisterikilpi” herättää hämmennystä

Kurt Eklund osti pari vuotta sitten käytetyn ruumisauton. Sattumalta vapaana oli myös erityiskilpi RIP-666, jonka hän osti Traficomilta. Nyt vanha ruumisauto on Eklundin ykkösauto, jolla hän hoitaa kaikki asiansa.

Vuoden 1991 Cadillac Brougham on käytetty ruumisauto, josta turkulainen Kurt Eklund on erityisen ylpeä. Tavallisten hoitotoimien lisäksi hän pesee auton vinyylinahkapinnoitteen kahdesti kesässä ja suojaa sen uv-suoja-aineella.

Pikkupojasta asti käytetystä ruumisautosta haaveilleen turkulaisen Kurt Eklundin haave tuli todeksi koronavuonna 2020, kun hän viimein sai ostettua käytetyn hautausauton Hollannista.

Vuoden 1991 Cadillacilla on ajettu hautausajoja Yhdysvalloissa vuosina 1991–1998 ja sen jälkeen Hollannissa vielä vuoteen 2015 saakka.

”Hain tällaista autoa monta vuotta, mutta vasta vuonna 2020 löysin.”

Nyt ruumisauto on hänen ykkösautonsa, jolla hän käy muun muassa viikoittaisilla ruokaostoksillaan. Myös Eklundin poika käyttää autoa ahkerasti.

Eklund sanoo, että ei aio luopua ruumisautostaan koskaan. Hän aikoo jättää sen aikanaan pojalleen.

Eklundin ilo pitkäaikaisen haaveen toteutumisesta sai kirkkaimman kruununsa, kun mies sai selville, että rekisterinumero RIP-666 oli Suomessa vielä vapaana.

RIP eli Rest In Peace suomentuu vainajalle lausuttuun muistolauseeseen Lepää rauhassa.

”Se oli aivan pakko saada. Joskus aiemmin se olisi kenties ollut mahdotonta.”

Viime vuosituhannen vaihteessa rekisterikilpien sarjatuotannosta poistettiin 666-numeroyhdistelmä, koska sen katsottiin viittaavan muun muassa satanistien käyttämään pedon lukuun. Monet ihmiset olivat harmistuneet saatuaan pyytämättä oman autonsa rekisterinumeroksi juuri 666:n.

Muun muassa Ilta-Sanomat kertoi tuolloin, että pedon luku 666 oli osunut sattumalta Seinäjoen seurakunnan kahden työntekijän autoihin.

Numerosarja 666 loisti poissaolollaan autojen rekisterikilpien sarjatuotannosta vain pienen hetken ajan.

Traficomin asiantuntija Sirkka Ronkainen sanoo, että numerosarja 666 on ollut pitkään jälleen sarjatuotannossa.

”Me emme ajattele tunnusta niin, että siitä muodostuisi jokin kirjainyhdistelmä tai numeroyhdistelmä. Ajattelemme tunnuksen pelkkinä yksittäisinä kirjaimina ja numeroina.”

Ronkainen myöntää, että rekisterikilpeen sattumalta saatu numerosarja 666 voi aiheuttaa haltijalleen pahaa mieltä tai harmistusta.

”Jos haltija kokee, että numerosarja on epäsovelias, ajoneuvolle voi tehdä tunnuksenvaihdon. Se maksaa 8,50 euroa ja siihen kilvet päälle 5,50 euroa kappaleelta, joten yhteissumma on parikymppiä.”

Kurt Eklund osti käytettyyn ruumisautoonsa erityiskilvet RIP-666 rekisteritunnuksella.

Traficomissa pyritään Ronkaisen mukaan siihen, että alatyylisiksi tai muutoin epäsoveliaiksi koettuja kirjain- tai numeroyhdistelmiä ei päästetä sarjatuotantoon. Varsinaista kiellettyjen yhdistelmien listaa siellä ei silti ole.

Sarjatuotannon sattumanvaraisuuden lisäksi ajoneuvon haltijalla on Suomessa mahdollisuus tilata ajoneuvoonsa erityiskilvet, joissa on hakijan itsensä valitsema rekisteritunnus, mikäli se on vielä vapaana.

Juuri niin teki myös omalle ruumisautolleen RIP-666-erityiskilvet ostanut Kurt Eklund.

Siviiliammatiltaan Eklund on satamavalvoja.

”Olen tavallinen tallaaja, joka vain touhuaa kaikenlaista. Toiset ottavat elämässä asiat vakavammin kuin toiset”, hän luonnehtii.

Miehen mukaan Suomessa on pieni joukko ruumisautojen harrastajia, jotka ajavat ihan tarkoituksella ja harrastuksenaan vanhoilla ruumisautoilla.

Vielä enemmän on heitä, jotka ovat ostaneet vanhan ruumisautokäytössä olleen Volvon tai Mercedes-Benzin ja rakentaneet siitä esimerkiksi työkäyttöön soveltuvan ajoneuvon.

”Tällaiseen autoon voi arkkulavetin tilalle rakentaa työpöydän, jossa säilyttää erilaisia työkaluja. Se on helppo vetää ulos auton ulkopuolelle.”

Arkkuja kuljettanut Cadillac Brougham ei ole Eklundille työauto. Kyseessä on harrastus ja elämäntapa.

”Pukeudun mustiin vaatteisiin, kuuntelen death metalia ja black metalia, katson kauhuelokuvia. Mitään muuta tässä ei ole.”

Eklund kertoo pukeutuvansa helsinkiläisliikkeestä tilattuihin kauhuvaatteisiin sekä aina välillä myös goottityylisesti takkiin, silinteriin, aurinkolaseihin, mustiin farkkuihin ja luurankokenkiin.

Mitään kuolema-ajatuksia Eklund ei myönnä erityisesti vaalivansa.

”Menen tämän suhteen aika jalat maassa. En pidä kuolemaa kamalana enkä osaa pelätä sitä. Kun aika tulee, se tulee, ei sille mitään voi.”

Eklund sanookin, että alun perin ruumisautoinnostuksen lähtökohtana ovat olleet nimenomaan komeat, vanhat autot, joista hän on ollut innostunut niin kauan kuin muistaa.

”Tämän näköisiä Cadillaceja ei ole muussa kuin hautauskäytössä. Tämä vain yksinkertaisesti on hieno kokonaisuus, ihan koko paketti.”

Kurt Eklund on Turun seudun mobilistien aktiivinen jäsen. Vanhaan ruumisautoon liittyvän kiinnostuksen lähtökohtana on ollut rakkaus vanhoihin autoihin ja kauhugenreen.

Ihmiset reagoivat Eklundin harrastukseen kuka mitenkin.

Iso osa ottaa ruumisautolla ajelun huumorilla ja suhtautuu siihen uteliaasti, jopa kurkkien ikkunoista sisään.

Kiinnostuneille Eklund esittelee autoaan ja sen sisältöä mielellään. Takaluukusta löytyy käsityönä Uudessakaupungissa tehty musta ruumisarkku.

Auton perästä löytyy Eklundin sinne ostama ruumisarkku.

On myös heitä, joille kuolema on asia, jolle naureskelu tuntuu loukkaavalta. Jotkut sanovat sen myös ääneen.

”Välillä joku sanoo, että tuo on aika raaka harrastus. Toiset sanovat, että ei noilla asioilla saa leikkiä. Vastaan heille lyhyesti vain, että jaaha. Turha siitä on lähteä provosoitumaan yhtään enempää.”

Välillä Eklundilta kysytään, miltä tuntuu ajella autossa, jolla on kuljetettu tuhansittain kuolleita ihmisiä. Kummitteleeko autossa, aistiiko Eklund autossa jotain yliluonnollista, pelottaako häntä ajaa sillä?

Eklundia naurattaa.

”Olen kauhuelokuvafriikki, ei tällaisella autolla ajelu tunnu missään. Aika äkkiä tässä saisi kuupan sekaisin, jos kaiken ottaisi tosissaan.”