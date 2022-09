Kun suomalainen vaurastuu, hän hankkii yhä useammin Ferrarin. Tällainen on lataushybridi 296 GTB, jossa sähkö tuntuu lisävarusteelta.

Ferrari 296 GTB:n äänimaailma on aitoa V6-murinaa, mutta autossa on myös sähkömoottori. Auto kuvattiin Laukon kartanon maisemissa.

Kun kaarran autolla lounaspaikan eteen, alkaa pihalla välitön kuhina. Eikä mikään ihme, sillä alla on aivan uusi, punainen Ferrari.

Muutama perhe ja velmusti hymyilevä miesporukka alkaa vaappua autoa kohti.

”Vaihdatko mun Hondaan”, kajauttaa yksi veijareista.

Joudun heti toppuuttelemaan innostusta. Ei, tämä ei ole oma kärryni vaan HS:n käytössä oleva koeajoauto. Mutta on selvää, että juuri italialaismerkissä on jotain erityistä, joka puhuttelee lähes jokaista autoista kiinnostunutta.

Ferrari hankitaan tyypillisesti silloin, kun menestys on realisoitunut käteisrahaksi. Suomessa se tarkoittaa usein noin viisikymppistä tai vanhempaa yrittäjää, joka on juuri myynyt elämäntyönsä eli yrityksensä.

Mutta on ostajissa nuorempiakin.

Matalassa autossa istutaan lähes makaavassa asennossa.

Suomessa oli jo vuonna 2019 noin 86 000 kotitaloutta, joiden nettovarallisuus oli vähintään miljoona euroa. Siitä joukosta löytyy helposti tuhansia ihmisiä, joille urheiluauton hankkiminen on mahdollista.

Mistä ferrareita sitten voi ostaa? No tietysti Lempäälän Ideaparkista. Tai tarkalleen ottaen autokauppojen keskittymästä, joka sijaitsee aivan jättiostoskeskuksen läheisyydessä.

Ylellisyys asuu tavallisuuden naapurissa.

Takaspoileri on integroitu lähes huomaamattomasti auton perään.

Luxury Collection Automobiles on valtuutettu maahantuoja, jonka liikkeeseen eksyy usein myös satunnaisia ihmettelijöitä. Viime vuonna meni kaupaksi noin sata Ferraria Suomessa ja parikymmentä Virossa.

Ferrari on vahvasta sähköbuumista huolimatta nojannut edelleen polttomoottoreihin. Keskeinen syy on harrastajien kaipaama autoilufiilis.

Kun todella lähdetään nahkahansikkaissa ajamaan, ei tunnelmaksi riitä pelkkä kaiuttimien ujellus vaan autolta halutaan pärinää ja murinaa. Lisäksi Ferrari valmistaa vain reilut kymmenentuhatta autoa vuodessa, joten EU on sen suhteen sallivampi uusien autojen keskimääräisiä hiilidioksidipäästöjä rajoittavissa sanktioissa.

Ajosuunta valitaan keskikonsolin vivuista.

Silti italialaisilta on tulossa parin vuoden päästä ensimmäinen täyssähköauto. Ensimmäinen lataushybridi, nelivetoinen SF90, tuli markkinoille vuonna 2019.

Nyt koeajossa on valmistajan toinen lataushybridi, takavetoinen Ferrari 296 GTB. Se herätti kotimaisilla markkinoilla vahvaa kiinnostusta jo ensiesittelyn yhteydessä kesällä 2021. Tuolloin parista sadasta autoa koeajaneesta 25 tilasi auton saman tien.

Toinen suosittu malli on ollut saman auton avoversio 296 GTS. Molempia autoja on tilattu noin 30 tähän mennessä, maahantuoja kertoo.

Kahva on piilotettu oveen.

Edullisuus on suhteellinen käsite, mutta 296:n kiinnostavuutta lisää verotus, joka on perinteisiä polttomoottoriautoja kevyempää. Kyseessä ei ole valmistajan ärjyin auto, mutta sähkö- ja polttomoottori tuottavat yhteensä 830 hevosvoiman tehon. Suoraan kuljettajan takana on tuplaturbolla varustettu V6-moottori, jollaista Ferrarin katuautoissa ei ole nähty vuosikymmeniin.

Tavallisesti italialaiset ovat luottaneet 8:n ja 12:n sylinterin moottoreihin, joiden murina on ollut Ferrarin tavaramerkki. Moni asiakas on kuulemma jännittänyt, miltä alkuvoimaisempi V6 kuulostaa.

Ajoakun bruttokapasiteetti on varsin vaatimaton: 7,45 kilowattituntia. Sillä pääsee valmistajan mukaan parhaimmillaan 25 kilometriä.

Viihdeominaisuuksia käytetään ratin oikealla puolella olevalla hipaisulevyllä.

296:n ohjaimista valtaosa on sijoitettu ratin yhteyteen. Yksi tärkeimmistä napeista on ajotilan valinta, jossa perusvaihtoehto on hybriditila. Liikkeelle lähdetään hiljaisesti.

Jos taas V6:n haluaa pärisemään heti lähtiessä, on syytä valita ajotilaksi performance tai qualify. Jälkimmäisellä moottoreista otetaan irti äärimmäinen teho sähköajon kantaman kustannuksella. Hybriditilassa taas polttomoottori ärähtää lähinnä kiihdytyksissä.

V6:n ääni on kieltämättä rosoinen, mutta se ikään kuin kuuluu urheiluauton tunnelmaan. Kun kiihdytän moottoritielle, alkaa kuusisylinterisen karjunta jo hieman peittyä rengasmelun alle.

Etujarrut saavat jäähdytysilmaa etuvalojen alapuolen aukoista.

Sähköautot ovat jo tuoneet käsittämättömät kiihdytykset hieman tavallisempiin premium-luokan autoihin. Silti 296 GTB:n 2,9 sekunnin kiihdytys nollasta sataan on lähes autopelimäisen absurdi kokemus.

Mikä sitten nostaa Ferrarin tavallisen auton yläpuolelle?

296:n ohjaus on kovissakin vauhdeissa niin tarkkaa, ettei omalle kohdalleni ole tullut mitään läheskään vastaavaa. Ajonvakautus ja pidonhallinta tekevät ajamisesta helppoa, ellei sitten halua kytkeä luistonestoa vaikka kokonaan pois päältä. Aloittelevalle Ferrari-kuskille tätä ei voi suositella.

Ohjaamossa italialaiset seuraavat nykyajan trendiä, jossa mittaristo on toteutettu näytöllä analogisten viisarien sisään. Keskinäyttöä ei ole ollenkaan, joten ratin taakse on pakattu paljon informaatiota. Näkymä tuntuu aluksi hieman sekavalta, joskin sitä pystyy säätämään oman mielensä mukaan.

Mittaristoon on pakattu paljon informaatiota.

Oikeastaan ainoa asia, jota ihmettelen, on viihde- ja navigaatio-ominaisuuksien käyttö. Rattiin on sijoitettu parin postimerkin kokoinen hipaisualusta, jolta pitäisi näpytellä pitkiä osoitteita navigaattoriin. Käyttöliittymä on suoraan sanottuna heikko, mutta ongelma on ratkaistavissa kännykkäsovelluksen avulla.

Hybridiominaisuuksista jää kaksijakoinen olo. Wltp-mittausten mukaan bensaa kuluu satasella 6,5 litraa, siis varsin maltillisesti, mutta lukema riippuu ajotavasta ja matkan pituudesta.

Hybriditilassakin auton akku kuluu tyhjäksi varsin nopeasti, minkä jälkeen mennään pelkällä polttomoottorilla. Toisaalta performance-tilassa akku latautuu ajaessa. Sähköä saa siis käyttöön, kun sitä tarvitsee, esimerkiksi kaupungissa.

Ferraria tuskin kovin moni työmatka-autoksi ostaa, mutta työpaikka saa sijaita aika lähellä, jos sen haluaa kokonaan sähköllä ajaa. Tästä syystä hybridi-Ferrarin sähkömoottorissa on hieman lisävarusteen makua.

V6-moottori on sijoitettu suoraan kuljettajan taakse.

Toisaalta se lisävaruste ei ole lainkaan kallis. Koeauton loppuhinnasta veroa on hybridin laskennallisesti pienempien päästöjen vuoksi reilut 70 000 euroa, joka on alle puolet samantehoisen polttomoottori-Ferrarin autoverosta.

Koeajoauto maksaa silti lisävarusteineen noin 453 000 euroa, mikä on tietysti posketon hinta, ja 296:n perusversionkin hinnat alkavat yli 300 000 eurosta. Toisaalta Ferrarin ostaja saa ensimmäisen seitsemän vuoden huollot ilmaiseksi, ja väitetäänpä autojen arvonkin säilyvän paremmin kuin melkein millään muulla merkillä, sillä ostajia riittää aina maailmalla.

Pysäytän auton päivän päätteeksi pirkanmaalaisen hevostilan ajotien eteen. Se ei tunnu ketään haittaavan, ja muutenkin auto saa aikaan lähinnä riemastunutta peukuttelua koko ajomatkan ajan.

Ferrarin logossa hevonen tanssahtelee. Varmaankin hevosissa ja urheiluautoissa on jotain samaa: taloudellisesta näkökulmasta harrastuksessa ei usein ole järkeä.

Mutta tuskin kukaan kiistää kummankaan kauneutta ja voimaa.