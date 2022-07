Pieni ja ketterä hybridi on mainio kauppakassi, joka vie alle neljä litraa sadalla.

Pidätkö Toyota Yariksesta? Hienoa! Nyt voit ostaa saman auton myös Mazda-merkkisenä, jos kaipaat vaihtelua autotalliisi.

Japanilaisvalmistajat omistavat toisiaan ristiin ja kehittävät tekniikkaa yhdessä. Esimerkiksi Yhdysvalloissa Mazda ja Toyota ovat avanneet yhteisen tehtaan. Kuvion myötä Mazda saa nyt lainata Toyotalta Yariksen omaan mallistoonsa. Se paikkaa täyshybridin mentävän aukon Mazdan valikoimassa ja auttaa myös laskemaan Mazdan malliston kokonaispäästöjä.

Aiemmin Yhdysvalloissa Mazda2-pikkuautoa on päinvastoin myyty Toyota Yariksena.

Suomessa myydään molempia, joten Toyota-lainan myötä päästään hassuun tilanteeseen, jossa Mazdan mallistossa on kaksi ”pikku kakkosta”: on siis Mazdan omaa tekoa oleva ja vähän jo ikääntynyt mutta sympaattinen Mazda2, ja sitten on myös tämä Mazda2 Hybrid. Ja näillä kahdella ei ole autoina mitään tekemistä keskenään.

Edessä istuu pidempikin vaivatta. Penkit ovat hyvät.

Tässä Mazda2 Hybridissä ei ole yhtä ainutta Mazdan omaa komponenttia. Auto on sataprosenttisesti Toyota Yaris, logot vain on vaihdettu. Eikä niitäkään kaikkia: takakontissa Mazda2-teksti on Mazdan kirjaisimilla, mutta Hybrid-teksti on Toyotan hyllystä.

Uuden sukupolven Yaris on joka tapauksessa oikein näppärä pikkuauto, oli siinä mitkä logot hyvänsä. Auton sydämenä sykkii 1,5 litran kolmesylinterisestä bensamoottorista, sähkömoottori-generaattorista ja planeettapyörästöstä koostuva Toyotan vanha tuttu portaaton hybridijärjestelmä. Pieni 4,3 kilowattitunnin ajoakku varaa ja purkaa energiaa, ja auto kulkee melkeinpä jalkahiellä.

Pieneen infonäyttöön on pakattu paljon tietoa.

Pienin ilmoitettu kulutus on 3,7 litraa sadalla.

Se pitää käytännössäkin paikkansa, ja lukeman voi jopa alittaa. Ei tule äkkiseltään mieleen, mikä muu bensa-auto olisi yhtä pieniruokainen.

MazdA-merkkisenä auton hinta on alkaen 22 000 euroa, ja se on itse asiassa tonnin halvempi kuin lähtötason Yaris. Mazdan niukimmissa varustetasoissa ei kuitenkaan ole esimerkiksi peruutuskameraa, kun Toyotalla se on aina vakiona.

Sitten kyytiin. Ovien ja takaluukun ontto metallinen kolahdus paljastaa auton hintaluokan, mutta kokonaisuutena viimeistelyssä ja viihtyvyydessä ei ole moittimista. Auton äänieristys myös on luokassaan yllättävän hyvä.

Ilmastointia säädetään perinteisin nappuloin.

Yaris/Mazda ei tunnu lainkaan niin halvalta kipolta kuin miltä se ehkä näyttää. Tällä ajaa ihan hyvin pidempääkin matkaa.

Tähän parempaan varustetasoon sisältyvät, hinnaston mukaan ”urheilulliset” etuistuimet ovat mukavan ja laadukkaan tuntuiset, ja istuimen kallistuskulma on sopiva niin, että 185-senttisenä saan heti riittävän hyvän ajoasennon. Sähkösäätöjä ei jää kaipaamaan. Vaikka auto on pieni, ei se edestä ole ahdas. Etumatkustajien pituus määrittää lähinnä sen, kuinka tukalaa takapenkillä on. Autoon mahtuu silti tarvittaessa neljä aikuista.

Nappulavetoinen ohjaamo on suoraviivainen ja helppokäyttöinen.

Ajaminen ei juuri helpompaa voisi olla. Napista virrat päälle ja vaihdekepistä D pykälään. Pieni auto kääntyy ketterästi sinne, minne ratilla näyttää, ja hybridijärjestelmä surruttaa taustalla omaa tahtiaan, bensaa ja sähköä vuorotellen. Vaihteet eivät vaihdu, sillä niitä ei ole. Toyotan hybridisysteemi on vaikeasti selitettävä mutta toimii mainiosti.

Vaihteiston B-asento voimistaa moottorijarrutusta mutta samalla vähentää jarrutusenergian talteenottoa akkuun. Sillä ajaminen ei siis vastoin yleistä luuloa ole taloudellisempaa kuin D-asennossa, pikemminkin päinvastoin. B-vaihde on tarkoitettu eräänlaiseksi alamäkihidastimeksi säästämään jarruja jyrkillä vuoristoteillä. Suomessa moisia ei liiemmin ole.

Takana sopu sijaa antaa. Autoon mahtuu neljä aikuista.

Tehoa on nykypikkuautolle tyypilliset ja ihan riittävät 115 hevosvoimaa. Kovemmissa kiihdytyksissä moottori vaikeroi huvittavasti, mutta ei tätä rälläämiseen ole rakennettukaan. Portaaton veto tekee kaasuun reagoinnista varsin välitöntä. Vähän kuin skootteria ajaisi.

” Auton viehättävin puoli on pieni kulutus.

Kuten jo todettua, autossa ei ole mitään Mazdan omaa. Tämä on harmillista lähinnä kahden asian takia. Mazdan oman pikku-kakkosen ohjaustuntuma on erinomaisen tunnokas, jopa pikkuautoluokan paras. Täydellisessä maailmassa Mazda olisi loihtinut Yarikseen oman ohjaustuntumansa.

Auton erottaa Yariksesta vain keulan logosta.

Toki tämäkin on ketterä käsiteltävä, mutta oman talon pikku-Mazda on jopa nautinnollinen pyöriteltävä. Yaris ei samaan yllä.

Toyotan kosketusnäyttöilme ja infojärjestelmä ovat myös sangen ankeat ja kankeat. Ne ovat selvästikin insinöörin suunnittelemia. Eikä siis minkään aiheeseen liittyvän alan insinöörin vaan ehkä rakennusinsinöörin. Onneksi Mazda tukee Android Autoa ja Applen Carplayta. Kännykkäsovellus korvaa myös puuttuvan navigaattorin.

Auto kulkee lyhyitä pätkiä sähköllä, oli EV-tila valittuna tai ei.

Konstailemattoman mittariston keskellä on monitoiminäyttö, johon on pakattu pieneen tilaan valtavasti informaatiota. Postimerkin kokoiselle alueelle on parhaimmillaan ängetty viisi erilaista ikonia tai lukemaa. Ikäihmisen voi olla vaikea tihrustaa ajotietokoneen näkymiä.

Ratin lämmityksen nappia ja automaattisten kaukovalojen kytkintä saa myös hetken aikaa etsiskellä. Ne on sijoitettu ohjaamon vasempaan alareunaan, lähestulkoon konepellin avausvivun liepeille.

Tällä yläportaan varustetasolla autossa on mukautuvan vakionopeudensäätimen lisäksi myös kaistallapitoavustin helpottamassa pitkän matkan taittamista.

286-litrainen kontti riittää kauppareissuihin.

Yariksesta, tai Mazdasta, on vaikea keksiä mitään kovin isoa moitittavaa. Pikku-Toyotat ovat joskus olleet melkoisia kopperoita, mutta tämä uusi sukupolvi on onnistunut. Edullisena pikkuautona tämä on oikein pätevä peli. Lisäksi Toyotalla on jo neljännesvuosisadan kokemus hybriditekniikasta, joten voimalinjankaan osalta ei tarvinne suuria yllätyksiä pelätä.

Auton viehättävin puoli on pieni kulutus. Koeajolla kestää kelpo tovi ennen kuin bensamittarista haihtuu edes ensimmäinen pykälä. Auton oma kulutusmittari näyttää säännöllisesti noin 3,7 litran keskikulutusta, kun ajelen pääkaupunkiseudulla. Lopulta tankatessa menovettä näyttää menneen hieman enemmän – koeajoviikon keskikulutus on tasan neljä litraa sadalla. Eipä sekään juuri hirvitä edes nykyisillä bensan hinnoilla.

Lopuksi tietysti se isoin kysymys: miksi ostaa Mazdalta Toyota? No, jos Mazda tuntuu omalta merkiltä, niin nyt heilläkin on tarjolla pieniruokainen täyshybridi. Mazdan oma kakkonen on saatavilla vain kevythybridinä, ja vaikka sekin on bensapihi, ei se Yariksen lukemiin yllä.

Toyotaan ja Mazdaan ei myöskään saa ihan täysin samoja varusteyhdistelmiä. Varustepaketit ovat hieman erilaisia, ja lähtöhinnaltaan Mazda tosiaan on tonnin halvempi. Kalleimalla varustetasolla eroa ei juuri ole.

Uutta Yarista etsivä pääsee nyt kilpailuttamaan eri merkkiliikkeiden tarjouksia ja varusteita. Takuu on Mazdalla ja Toyotalla sama: kolme vuotta tai 100 000 kilometriä.