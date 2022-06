Uusi C-sarjan lataushybridi kulkee jopa 115 kilometriä sähköllä.

Vain parasta tai sitten ei mitään (”the best or nothing"), julistaa Mersun nykyinen slogan. Näitä polleita mainoslauseita on automerkeiltä totuttu kuulemaan, mutta uuden C-sarjan lataushybridin kohdalla on pakko todeta, että henkselien paukuttelu on nyt ansaittua.

Uusi C 300 e kulkee niin pitkälle sähköllä ja latautuu niin nopeasti ja vaivattomasti, että samaan ei tällä hetkellä pysty yksikään kilpailija.

Viikon koeajolla Mersun ratissa syntyy lataushybridien henkilökohtainen toimintamatkaennätys, jota en usko hetkeen rikkovani: 115 kilometriä maantiellä. Se on huima suoritus. Töpselihybridien sähköajon kantama on lähes aina 50 kilometriä tai vähemmän.

Työmatkoja ja kauppareissuja varten Mersua ei tarvitse välttämättä tankata ikinä. Lappiin eestaas ajelevien henkisenä tukena toimii yhä keulilla hyrisevä polttomoottori.

Mercedes-Benz on valmistanut töpseliautoja kymmenisen vuotta, ja nyt voimalinjatekniikka on edennyt neljänteen sukupolveensa. Edellinen C-sarjan lataushybridi ei ollut täysin onnistunut, sillä takakontin alle sijoitettu ajoakku teki tavaratilan lattiaan hölmön kummun, joka pilasi farmariauton takatilan.

Nyt uudessa rakenteessa on saatu pakattua pienempään tilaan paljon isompi akku ja kontin pohja on tasainen. Akku varaa nyt peräti 25,4 kilowattituntia. Käytettävissä siitä on 19,1 kilowattituntia. Loppu toimii puskurina, joka pidentää akun käyttöikää.

Penkit tukevat sivuilta. Jatkettava reisituki on pitkäjalkaiselle hyvä.

Ison akun lisäksi sähkönkulutus on maltillinen: nyt kesäkeleissä noin 17 kilowattituntia satasella.

Testiauto edustaa Business AMG -linjastoa, eli ulkokuoressa on perusmalliin verrattuna hieman enemmän räyhähenkeä ja istuimet ovat urheilullisemmin muotoillut.

Nelisylinterisen, kaksilitraisen bensaturbomoottorin parina on automaattivaihteistoon integroitu sähkömoottori. Vaihteita on peräti yhdeksän, ja auto on takavetoinen. Yhteensä hybridijärjestelmästä irtoaa varsin riittävä 313 hevosvoiman teho.

Ilmastointia ja muita toimintoja säädetään nykyään kosketusnäytöltä.

Sähkömoottori itsessään tuottaa vain 130 hevosvoimaa, mutta vääntöä on senkin edestä. Mersulla voi vaivattomasti ajella moottoritienopeuksia pelkällä sähköllä.

Kaasupolkimessa on selkeä vastekohta, jonka yli painamalla bensamoottori käynnistyy tuottamaan lisää voimaa. Jarrutuntuma on hieman muhjuinen, kuten hybrideissä usein. Se vaatii totuttelua.

Mersu ei ole sellainen auto, joka kutsuu ajamaan talla pohjassa mutkatiellä. Ajotuntuma on vahvasti mukavuuspainotteinen: ohjaus on tehostettu kevyen helpoksi, ja pehmeä alusta nielee tien töyssyt hienosti. Lataushybridimalleissa taka-akselilla on vakiovarusteena ilmajousitus menoa tasoittamassa, akku kun painaa parisataa kiloa.

Penkin asentosäädöt löytyvät ovesta.

Bemari ja Volvo tarjoavat sporttisemman tuntuman, Mersu on ennemminkin rakennettu tunnelmoivaan kruisailuun. Tuntuu että autoa kuuluisi ajaa puku päällä.

Vaikutelma jatkuu sisustassa. Mersun nykytyyli on ylikorostetun pramea. Testiauton ruskea nahkasisusta, kojelaudan puukoristelu, turbiinimaiset ilmansuuttimet, isot näyttöpaneelit ja monivärisesti säätyvät tunnelmavalot saavat olon tuntumaan siltä kuin istuisi jossain teknofuturistisessa sikarihuoneessa.

Mersun ohjaamossa yhdistyvät nykyään tablettinäytöt ja jalopuu.

Teknisiä hienouksia tämän hintaluokan autoissa on niin paljon, ettei niitä kannata listata. Mainittakoon pari mukavinta: Mersu seuraa ympäröivää liikennettä jatkuvasti tutkalla ja tarvittaessa jarruttelee kevyesti, jos edellä ajava hidastaa. Avustin toimii luontevasti ja helpottaa ajoa.

Lisävarusteiset digitaaliset kaukovalot heijastavat pienten peilien avulla pimeälle maantielle 2,6 miljoonasta pikselistä koostuvan valopilven. Taustalla raksuttaa tietokone, joka piirtää siluetit edessä ajavien ja vastaantulevien autojen ympärille reaaliajassa niin, että tie on jatkuvasti valaistu mutta muu liikenne ei häikäisty.

Ihmekös, että autoihin tarvitaan nykyään niin paljon mikrosiruja.

Jalkatila on kasvanut siedettäviin mittoihin, mutta C-mersu ei ole kokoluokkansa tilavin auto.

Niillä pyöritetään myös naisäänellä puhuvaa koneälyä, joka aktivoituu lauseella "Hey, Mercedes". Sille voi jutella kaikenlaista mukavaa, mutta navigaattori ei edelleenkään ymmärrä suomenkielisiä osoitteita, vaikka ne lausuisi miten.

Hei, Mersu, jos ette osaa tehdä puheohjattavaa navigaattoria, hankkikaa vaikka Googlen karttajärjestelmä. Siinä ei ole yhtä hienoja 3d-grafiikoita kuin teillä, mutta se osaa suomea.

Saksalaisen insinöörijoukon terävin kärki on tässä autossa selvästikin valjastettu suunnittelemaan akkuteknologiaa.

500 kilometrin ajolla keskikulutukseksi tuli 3,6 litraa sadalla.

Se toimii hyvin. Mersun pikalataus toimii kahdella teholla: joko 20 kW:n rajoittimella tai sitten valikosta kytkemällä 55 kW täydellä höngällä. Rajoitus on tarkoitettu säästämään akkua.

Rajoittimella ladatessa latauskäyrä on tasainen alusta loppuun. Auto siis ottaa täyttä sallittua tehoa jatkuvasti, mikä on harvinaista. Saksalaisten akkukemia on omintakeinen.

Teho kohoaa nopeasti 26 kilowattiin ja pysyttelee siinä melkein akun täyttymiseen asti. Mersu lataa rajoitetullakin teholla nopeammin enemmän kilometrejä kuin kilpailijat: puolessa tunnissa 60 prosenttia eli käytännössä yli 60 kilometriä.

Mersu latautuu nopeasti.

Täyttä 55 kilowatin tehoa hyödyntäen lataus on salamannopeaa. Jätän auton Prisman parkkihalliin latautumaan, ja ehdin hädin tuskin käydä kaupassa, kun akku on jo melkein täynnä. 20 minuutissa akku on latautunut 80 prosenttiin, ja sillä pääsee taas noin 80 kilometriä sähköllä.

Ei tähän pysty yksikään kilpailija. Vertailun vuoksi vaikkapa viime viikolla esiteltyä Jaguaria piti seisottaa pikalaturilla tunti 20 minuuttia, jotta voisi ajaa 40 kilometriä sähköllä.

Vaihtovirtalatauskin on tehty kunnolla. Juuri missään lataushybridissä ei ole 3x16:n ampeerin kolmivaihelatausta, mutta Mersussapa on. Huipputeho vaihtovirralla on siis 11 kilowattia.

Mersun keula on täynnä pieniä Mersun logoja.

Tyhjällä akulla ajaessa bensankulutus kohoaa yli seitsemään litraan sadalla, mutta autohan on suunniteltu ladattavaksi. Koeajoviikolla tyhjän akun bensankulutuksen mittaaminen osoittautuu jopa hankalaksi. Sähkökantama on nimittäin niin pitkä, että minun pitää tarkoituksella vältellä lataamasta autoa, jotta saan kasaan tarpeeksi fossiilisia kilometrejä bensankulutuksen mittaamiseksi.

Viikon aikana mietin jatkuvasti, mikseivät kaikki lataushybridit ole tällaisia ja miksi tällaista autoa ei ole tehty jo paljon aiemmin.

Laadulla on tietysti hintansa. Farkkumallin töpseli-Mersu maksaa alkaen 59 000 euroa, ja testimallia on pumpattu lisävarusteilla 74 000 euron hintaiseksi.

Ristiriitaisesti C-Mersu on pitkällä sähköajokantamallaan niin hyvä lataushybridi, että se panee miettimään, mihin bensamoottoria enää tarvitaan. Voisiko tällaisen kauniin farmarikorimallin joskus tulevaisuudessa saada täyssähköisenä?