Pekka Kauppisen näyttävä moottoripyörä kääntää katseita – vaaleansinisen Harrikan rungosta löytyy ovela viittaus suomalaiseen rockklassikkoon

Kangasalalaisen Pekka Kauppisen, 48, Harley-Davidson on rakenneltu hippiaikakauden malliin. Niinpä sen maalausteemakin valikoitui tyylin mukaisesti.

Nyt kokemusta on useammastakin Harleysta, ja näiden kokemusteni perusteella ei ole enää syytä vaihtaa merkkiä

Amatöörirakentelijaksi itseään kutsuvan Pekka Kauppisen kaverit näkivät miehen juuri valmistuneessa pitkäkeula-Harrikassa potentiaalia näyttelyihin asti. Kauppinen itse ei ollut asiaa siitä näkövinkkelistä tuuminut.

”Näyttelyissä on erinomaisesti viimeisteltyjä ja puunattuja prätkiä, joista moni on ihan ammattilaisen rakentelema. Tämä chopperini on rosoisempi ja tarkoitettu ajopyöräksi”, Kauppinen kuvailee.