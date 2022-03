Raumalle satoja vuokrattavia sähköpotkulautoja

Vanhassa Raumassa sähköpotkulaudoille on asennettu tiukennettu nopeusrajoitus. Kaupunki muistuttaa liikennesääntöjen noudattamisesta.

Aiemmin Raumalla kaupunkikeskustassa on voinut vuokrata polkupyöriä. Nyt katukuvaan ovat tulleet sähköpotkulaudat.

Rauma

Kahden palveluntarjoajan vuokrattavat sähköpotkulaudat ovat tulossa katukuvaan Raumallakin. Vaihtoehtoina ovat Swupin ja JoeScooterin potkulaudat.

Swupin lautoja on tällä hetkellä keskustan alueella noin 50, ja JoeScooterin potkulautoja on tulossa noin 300. Laudoissa on niiden käyttöön tarvittavien mobiilisovellusten lataus- ja käyttöohjeet.

Sähköpotkulautoja koskevat samat liikennesäännöt kuin polkupyöriäkin, Rauman kaupunki muistuttaa tiedotteessaan..

”Käyttäjä rinnastetaan lain mukaan polkupyöräilijään eli potkulaudalla ei saa huristella jalkakäytävällä. Oikea paikka on pyörätiellä tai jos sitä ei ole tarjolla, on ajettava ajoradalla. Samat säännöt pätevät lautailijaan esimerkiksi yksisuuntaisten teiden kohdalla”, suunnittelupäällikkö Riikka Pajuoja muistuttaa.

Vanhan Rauman alueella sähköpotkulaudoille on asetettu 15 kilometrin tuntinopeusrajoitus, muualla toimintasäteen alueella laudat kulkevat korkeintaan 25 kilometriä tunnissa.

JoeScooterin operatiivinen johtaja Niko Kirjonen toivoo, että laudat löytävät käyttäjänsä.

"Tavoitteenamme on viedä jaetun liikkumisen iloa myös suurten kaupunkien ulkopuolelle. Raumalla on erityisesti kesällä paljon tapahtumia, eloa ja turisteja. Lautojen avulla monet voivat jättää auton vaikka kokonaan kotiin, Kirjonen sanoo tiedotteessaan.

Kirjonen toivoo, että matkan päätteeksi laudat jätettäisiin siististi tien sivuun sallituille alueille, eikä niillä aiheutettaisi haittaa muulle liikkumiselle.

Vuokraushinnat, käyttöalueet ja lautojen sijainnit löytyvät toimijoiden mobiilisovellusten kautta. Vuokraus ja potkulautojen hallinnointi on yritysten omaa toimintaa.