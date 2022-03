Talvella Kia EV6 ei yllä läheskään luvattuihin lataustehoihin.

EV6 on sutjakka ilmestys. Auto kuvattiin Lövön sillan alla Kemiönsaaressa.

Viime vuonna Hyundai toi kauppoihin futuristisen Ioniq 5 -sähköautonsa. Perhekokoisessa ja periaatteessa 500 kilometrin toimintamatkaan yltävässä autossa on erikoisuuksia: esimerkiksi markkinoiden tehokkaimpiin kuuluva pikalataus ja mahdollisuus ottaa virtaa myös ulos.

Auton akusta voi siis ottaa virtaa erilaisille sähkölaitteille vaikka mökillä.

Nyt on vuorossa samaan konserniin kuuluvan Kian esitys samasta tekniikasta. Liukkaasti muotoiltu EV6 on teknisesti täysin sama auto kuin Ioniq 5, mutta aivan eri piirtäjän kynästä. Näitä kahta korealaista ei edes arvaisi sisarmalleiksi. Siinä missä Hyundai on kuin 1970-luvun Golfista jättimäiseksi pullistettu möntti, on Kia selvästi pyrkivämmän näköinen menijä.

Tuimailmeinen EV6 sujahtaa kilpailemaan keskiluokan lompakon sisällöstä 50–60 tuhannen euron hintaluokassa, esimerkiksi suosittujen VW ID.4:n ja Škoda Enyaqin kanssa. Malliston huipulla on GT-malli, jolle ilmoitetaan posketon, lähes 600 hevosvoiman teho. Sille lähin vastine olisi esimerkiksi Tesla Model Y.

Nyt testissä on takavetomalli 77 kilowattitunnin akulla. Vanhanaikaisia hevosvoimia tässä on 229 kappaletta, ja hinnastossa ilmoitetaan toimintamatkaksi peräti 528 kilometriä. Näihin laboratoriolukemiin on sähköautoissa turha uskoa. Nyt talvella Kialla voi ajatella pääsevänsä 300–400 kilometriä kelistä riippuen.

” Kun vilkun kytkee, auto näyttää kamerakuvaa viereiseltä kaistalta.

Penkit ovat lokoisat, mutta sivuttaistukea kaipaisi lisää.

Koeajossa Kia tarjoilee monta positiivista yllätystä ja yhden karvaan pettymyksen.

Pontevan muotoilun jälkeen huomio kiinnittyy ovenkahvoihin, joita ensisilmäyksellä ei näyttäisi olevan. Oveen sulautuva linkkukahva ponnahtaa takareunastaan esille, kun autoa lähestyy. Avausote on vähän hankala, ja paksu muovikapula tuntuu kädessä kömpelöltä. Hyundaissa on samanlaiset kahvat, Teslassa taas hieman vastaava ratkaisu. Jääkeleillä kahvoja voi joutua koputtelemaan auki.

Sivupelissä on kamera, joka näyttää viereisen kaistan kuvaa auton mittaristoon.

Sisällä kuljettajalle avautuu futuristinen konttori, jossa näkymää hallitsee kaksi monitoiminäyttöä. Eteen työntyvä keskikonsoli ikään kuin leijuu keskellä ohjaamoa, ja sen alla lattiassa on kotelo erilaisille tavaroille.

Kia on silti säilyttänyt selkeät rattinappulat. Keskinäytön alla olevassa ohjauspaneelissa on vinkeä ratkaisu: monitoimipaneeli toimii pientä kuvaketta hipaisemalla joko ilmastoinnin säätimenä tai auton valikoiden ohjaimena. Vasemmanpuoleinen volyymirulla säätää valinnasta riippuen äänenvoimakkuutta tai lämpötilaa.

Ohjaamo pursuaa kiiltomuovia ja näyttöruutuja.

Testimalliin valittu 5 000 euron premium-tekniikkapaketti tuo mukanaan liudan erilaisia avustimia ja toimintoja, kuten katvealueen näytön mittaristoon. Kun vilkun kytkee, auto näyttää kamerakuvaa viereiseltä kaistalta. Tästä voi olla hyötyä, sillä perän muotoilun takia takanäkyvyys on heikko.

Penkki on lokoisa ja tarjoaa monipuoliset säädöt. Sen voi jopa kallistaa nukkumista varten. Liukkaan nahan sijaan materiaaliksi kannattaa valita kuvien kaltainen kangasverhoilu, sillä Kian käyttämä keinonahka ei tunnu kaikkein miellyttävimmältä.

Eteen työntyvä keskikonsoli muistuttaa scifi-elokuvan avaruuslaivan ohjauspaneelia.

Varsin etäiseksi tehostettu ohjaus vaatii aluksi totuttelua, mutta toisaalta se keventää raskaan auton käsittelyä. Elopainoa Kialla on siis 2 000 kiloa. Massa tuo myös vakautta: Kia kulkee maantiellä kuin juna. Äänieristys on asiallinen.

Moottorijarrutus eli liike-energian talteenotto on toteutettu fiksusti. Sähköjarrun voimakkuutta voi säätää ratin läpysköistä viidessä pykälässä, joista voimakkain mahdollistaa yhden polkimen ajon. Miedoin asetus on täysin vapaa rullaus. Jälkimmäinen on maantieajossa taloudellisin valinta.

Takana on hyvin jalkatilaa. Lattia on tasainen.

Takaveto, sähkömoottorin voimallinen vääntö ja kitkarenkaat vaativat liukkailla keleillä liikkeellelähdöissä pientä harkintaa, ellei kuskin nimenomainen tarkoitus ole luisuttaa perää elokuvatyyliin. Lumisista parkkiruuduista autoa irti nitkutellessa olisi kaivannut nelivetoa. Sellaisen saa muutaman tonnin lisähintaan, ja samalla tehoakin tulee vielä sata hevosta lisää.

Nelivetomallin kuvittelisi jo olevan melko liukasliikkeinen, eikä tällä miedommalla takavedollakaan liikenteessä jää jalkoihin.

” Kian EV6:n ja sisarmalli Hyundai Ioniq5:n hidas talvinen pikalataus on jo yleisesti tiedossa, ja syykin on selvillä.

Mittaristo on hieman kikkaileva, mutta tietoa löytyy.

Auton mittaristo lupailee nollakeleissä täydellä akulla säännöllisesti 300 kilometrin toimintamatkaa. Yhtäjaksoisessa maantieajossa tämän sai nyt venytettyä 370 kilometriin, eli keskikulutus oli 20–21 kilowattitunnin hujakoilla. Se on melko taloudellinen lukema tämän kokoiselle sähköautolle.

Pikalataus sen sijaan on pettymys. Kian yksi myyntivaltti on huima 240 kilowatin latausteho, jollaiseen korealaisten lisäksi pystyvät vain Porsche ja Audi. Akun mainostetaan täyttyvän 10 prosentista 80 prosenttiin vain 18 minuutissa.

520-litrainen kontti on reilun kokoinen.

Jo nollakelissä auto ei yllä lähellekään tätä. 150 kilowatin pikalaturilla virtaa liruu puoleenväliin asti vaatimattomalla 59 kilowatin teholla, kunnes teho kohoaa lopuksi 103 kilowattiin. Laturi ilmoittaa auton rajoittavan tehoa. Keskilatausteho jää 78 kilowattiin ja akun täyttyminen 20 prosentista 80:een ottaa 40 minuuttia.

Huippunopealla Ionityn 350 kW:n laturilla tulos jää myös kädenlämpöiseksi. Auto yltää vain hetkellisesti 135 kilowatin tehoon, ja vajaan 40 minuutin lataussession keskiteho jää 87 kilowattiin. Latauskäyrä myös sahaa erikoisesti ylös ja alas. Kovilla pakkasilla nämä lukemat voisi ymmärtää, mutta nyt ulkona on yksi aste lämmintä.

Niskatuki on veikeän muotoinen.

Kian EV6:n ja sisarmalli Hyundai Ioniq5:n hidas talvinen pikalataus on jo yleisesti tiedossa, ja syykin on selvillä: akussa ei ole esilämmitystä. Laturi joutuu siis ensin lämmittämään akkua, mihin kuluu energiaa.

Hyundain maahantuojan mukaan valmistaja aikoo toteuttaa Ioniq 5:een akun esilämmitysmahdollisuuden, ilmeisesti ohjelmistopäivityksellä. Tällöin auto osaisi lämmittää akun valmiiksi, kun navigaattoriin asettaa määränpääksi latauspisteen. Kian maahantuoja ei vielä osaa sanoa, tuleeko parannus myös EV6:een.

Latausluukkua saa putsailla lumesta.

Paimion pikalaturilta pimeää Turun moottoritietä kotiin ajellessa havaitsen myös toisen puutteen. Autossa on varsin heikot kaukovalot, mikä on yleisestikin ollut korealaisten kompastuskivi. Juuri ennen Kiaa ajoin Volvon XC60-mallia, ja ero nyt esimerkiksi tuon Volvon ja Kian kaukovaloissa on melkein kuin taskulampulla ja tulitikulla. Näilläkin pärjää, mutta pientareille kaipaisi enemmän valotehoa.

Moitteista huolimatta EV6 on hyvä sähköauto ja tarjoaa vaivatonta ajomukavuutta tässä kokoluokassa kilpailukykyiseen hintaan. Voimalinja toimii sulavasti, ja kulutus on ainakin vielä nollakeleissä kohtuullista. Tilaa riittää perhekäyttöön.

Akun esilämmitys täytyisi kuitenkin saada. Ilman sitä teholatauksen mainoslupaukset jäävät Suomen oloissa katteettomiksi.