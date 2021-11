Ajoimme sähköautolla Helsingistä Nordkappiin ja takaisin – ongelmat alkoivat heti, kun pääsimme takaisin Suomen puolelle

Testasimme, miten sähköautolla pärjää pitkällä Lapin-reissulla kylmässä säässä – ja mihin hintaan. Kävi ilmi, että sujuvaan ja edulliseen sähköautoiluun on vielä matkaa. Etenkin latauspisteillä on syytä varautua yllätyksiin.

Tilaajille

Kello on viisi pimeänä lokakuun lopun aamuna, ja edessä on yli 3 000 kilometrin matka. Tarkoitus on ajaa sähköautolla Helsingistä Norjan Nordkappiin, Euroopan pohjoisimpaan paikkaan ja takaisin.

Autoilun sähköistämiseen liittyvässä keskustelussa tulee usein esiin Suomen koko. Miten sähköautolla pärjää pohjoisessa ja harvaan asutuilla alueilla?