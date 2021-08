Jenika Silosuon pikkuinen auto on ollut kesällä jo 1,5 kuukautta vuokralla – Näin vertais­vuokraus toimii: ”Näin siinä tilaisuuden kattaa autoilun kuluja”

Vertaisvuokrauksessa ihan tavalliset ihmiset voivat tarjota omaa autoaan vuokrattavaksi. Selvitimme, miten se käytännössä toimii. Autojen yhteiskäytössä olisi monia etuja, mutta Suomessa se on toistaiseksi vielä vähäistä. Liikenneprofessorin mukaan suurin este ovat asenteet: auto on perinteisesti haluttu itse omistaa.

Jenika Silosuo vuokraa autoaan Gomoren kautta. Kyseessä on lemmikkiystävällinen auto, sillä Silosuon oma 7-vuotias shetlanninlammaskoira Sona kulkee hänellä usein kyydissä mukana.

Tamperelaisen Jenika Silosuon auto ei juurikaan seiso tyhjän panttina parkkipaikalla. Silosuo on viime marraskuusta lähtien vuokrannut automaattivaihteista, vuosimallin 2015 Kia Picantoaan muille autoa tarvitseville netissä toimivan vertaisvuokrauspalvelu Gomoren kautta.

– Näin siinä tilaisuuden kattaa autoilun kuluja. Minulla ei yleensä arkena ole omalle autolle pakottavaa tarvetta ja olin siitä syystä miettinyt jopa autoni myymistä.

Autolla on Silosuon mukaan ollut hyvin kysyntää.

– Nyt kesäloma-aikaan auto on ollut vuokrattuna melkein 1,5 kuukautta, samoin joulunaikaan se oli menossa lähes koko ajan. Muina aikoina auto on ollut omassa käytössäni noin puolet ajasta.

Silosuon autoon on asennettu ohjelmisto, jonka avulla palvelun käyttäjä voi vuokrata auton ja ottaa sen käyttöönsä ilman avaimia.

– Sovellus on toiminut hyvin. Sen avulla vuokraus on helppoa ja kätevää.

Kasko turvana

Silosuo ei pelkää autonsa vahingoittuvan vuokraajien käsissä, sillä palveluun sisältyy kattava kaskovakuutus.

– Vakuutusasiat ovat kunnossa. Luotan ihmisten tunnollisuuteen ja siihen, että tässä palvelussa huijarit on estetty. Ei tämä silti kaikille sovi. Toisille voi olla vaikeaa antaa omaa autoaan vieraisiin käsiin.

Silosuolle auton jakaminen tarjosi mahdollisuuden pitää oma auto ja käyttää sitä tarvittaessa, mutta saada autoilun kulut kuitatuksi vuokratuloilla.

– Toki se tietää myös sitä, että autolla ajetaan enemmän kilometrejä ja huoltoväli on aiempaa tiheämpi.

Työtä teettävät myös vuokraajien ohjeistaminen sekä auton tarkistaminen, siivoaminen ja pesettäminen ennen ja jälkeen vuokrauksen.

– Pidemmät vuokraukset ovat helpompia, mutta jonkin verran vaivaa täytyy nähdä. Ei se raha tyhjästä tule.

Useita yrittäjiä

Suomessa toimii useita yrityksiä, jotka välittävät yhteiskäyttöautoja vuokrattavaksi. Niistä suurin on Bloxcar, joka harjoittaa vertaisvuokrausta kuten Gomore. Näissä palveluissa ihan tavalliset ihmiset voivat tarjota omaa menopeliään vuokrattavaksi.

Bloxcar aloitti Suomessa vuonna 2016. Yrityksen verkkosivujen mukaan palvelussa on nyt 600 autoa ja 22 000 käyttäjää.

Tanskalainen Gomore rantautui Suomeen marraskuussa 2020. Tanskan ja Suomen lisäksi yritys toimii Ruotsissa, Espanjassa ja syksystä alkaen myös Sveitsissä. Sillä on 2,5 miljoonaa käyttäjää eri puolilla Eurooppaa.

– Suomessa startti on ollut tähän mennessä paras. Toistaiseksi se on ollut aika pääkaupunkiseutupainotteista, mutta myös Tampere, Turku, Oulu ja Jyväskylä ovat lähteneet mukaan autojen jakamiseen, Gomoren markkinointipäällikkö Boris Perkiö kertoo.

Suomessa Gomoren käyttäjiä on runsaat 10 000. Palvelun kautta on tällä hetkellä vuokrattavissa noin 400 autoa, joista Porissa on kolme, muun muassa Teslan sähköauto.

– Varsinkin nyt kesällä kiinnostus on ollut huimaa. Osa autoista on ollut vuokrattuna jopa 20 päivää kuukaudessa.

Näin se toimii

Auton vuokraaminen tapahtuu yrityksen verkkopalvelussa tai sovelluksessa.

– Pähkinänkuoressa toimintaideamme on se, että autoa tarvitseva voi vuokrata naapurustossaan olevia vapaita autoja silloin, kun niiden omistajat eivät itse niitä tarvitse, Perkiö kertoo.

Autonsa voi ilmoittaa vuokrattavaksi kirjautumalla palveluun ja täyttämällä autoilmoituksen, johon laitetaan auton perustiedot ja kuvat. Sen jälkeen auto löytyy Gomoren nettipalvelun autohausta.

– Keskitymme laatuun. Palveluun otetaan korkeintaan 15 vuotta vanhoja henkilöautoja, joilla on ajettu enintään 250 000 kilometriä, Perkiö kertoo.

Auton pitää olla liikennevakuutettu, B-ajokortilla ajettava ja yksityiskäyttöön rekisteröity.

Jokaiseen Gomoren kautta tehtyyn vuokraukseen sisältyy automaattisesti kattava kaskovakuutus. Vakuutuksessa on 750 euron omavastuu, jota voi halutessaan pienentää lisämaksulla.

Auton omistaja päättää päivähinnan, jolla autoaan vuokraa. Hinnoittelu elää kysynnän mukaan ja palvelu kertoo, jos hintaa on syytä hilata ylös- tai alaspäin.

Henkilöauton päivävuokran keskihinta on noin 40 euroa. Minimivuokra-aika on yleensä päivä ja maksimi 30 päivää. Perkiön mukaan hintataso on noin 30 prosenttia alhaisempi kuin autonvuokrausfirmoilla.

Gomore ottaa palvelusta itselleen 25 prosentin siivun vuokrauksen kokonaishinnasta, loput jäävät omistajalle. Auton vertaisvuokrauksesta saadut ansiot ovat verotettavaa pääomatuloa, mutta suoraan vuokrauksesta aiheutuneita kuluja saa vähentää.

Jenika Silosuon auto on vuoden 2015 vuosimallia oleva, automaattivaihteinen Kia Picanto. Gomoren nettipalvelu ilmoittaa sen päivähinnaksi 41,30 euroa.

Vuokralainen valitsee

Vuokralainen valitsee nettipalvelusta itselleen sopivan vapaan auton ja lähettää omistajalle varauspyynnön. Ensimmäisellä kerralla kirjautumisen yhteydessä vuokraajan henkilöllisyys, ajokorttitiedot ja luottokelpoisuus varmistetaan.

Vuokralainen ja omistaja sopivat keskenään auton luovutuksesta. Vuokrasopimus täytetään sähköisesti verkossa. Ennen auton noutamista auto tarkistetaan yhdessä omistajan kanssa ja kirjataan ylös sen polttoainetaso ja mittarilukema.

Auton voi saada käyttöönsä myös avaimettomasti ilman omistajan läsnäoloa, kun autoon on asennettu hallintajärjestelmä. Vapaan auton voi katsoa netistä ja napata sen käyttöönsä kadunvarresta.

– Auton omistaja voi asentaa autoonsa lisälaitteen tai softapohjaisen järjestelmän, jonka avulla vuokralaiset voivat ottaa auton käyttöönsä sovelluksella ilman avaimia, Perkiö kertoo.

Käytön jälkeen sekä vuokraaja että vuokralainen arvioivat vuokrauskokemuksen ja antavat toisilleen tähtiä sen mukaan. Toimintamalli on tuttu myös asuntojen vuokrauspalvelu Airbnb:stä. Aktiivisimmin käytetyillä autoilla voi olla jo sata vertaisarviota.

Vaihtuvuus suurta

Uudistuvan liikenteen professori Heikki Liimatainen johtaa Tampereen yliopistossa toimivaa liikenteen tutkimuskeskus Verneä.

Liimataisen mukaan autojen yhteiskäyttö ei vielä Suomessa ole kovin yleistä, vaikka erilaisia yhteiskäyttöpalveluita on jo vuosia ollut tarjolla vähän eri bisneslogiikoilla.

– Autoja annetaan yleensä vuokrattavaksi päiväksi tai muutamaksi tunniksi, tarjolla on ollut myös minuuttipohjaista veloitusta.

Yritysten vaihtuvuus on ollut kentällä suurta, sillä ne eivät ole onnistuneet tavoittamaan riittävästi käyttäjiä.

– Vertaisvuokraus on siinä mielessä helpoin tapa pysyä markkinoilla, että yritykselle itselleen ei tule autoista kiinteitä kuluja. Tuloja kertyy sen mukaan, miten käyttäjät vuokraavat autojaan toisille.

Yhteiskäyttöautoilla on Liimataisen mukaan monia etuja.

– Kun autot ovat yhteiskäytössä, niitä vaihdetaan nopeammin. Autokanta ja teknologia uusiutuvat, mikä on myönteistä sekä turvallisuuden että päästöjen näkökulmasta.

Auto on hyödyke, joka menettää arvoaan jopa 30–40 prosenttia ensimmäisten kolmen vuoden aikana.

– Yhteiskäyttöauton käyttäjän ei tarvitse kantaa auton kiinteitä kustannuksia. Omaa autoansa vuokralle tarjoava taas saa apua näiden kustannusten hoitamiseen.

Asenteet esteenä

Tutkimuksissa on todettu, että yhteiskäyttöautoja käyttävät jättävät ostamatta oman auton tai luopuvat kakkosautosta.

– Autoa käytetään, koska se on helpoin tapa liikkua. Jos se on omassa pihassa, sitä tulee käytettyä enemmän.

Jos yhteiskäyttöautot yleistyisivät kaupungeissa, pysäköintipaikkoja ei tarvittaisi niin paljon. Myös ympäristö kiittäisi, koska päästöt laskisivat.

Liimatainen uskoo, että näiden palveluiden käyttö lisääntyy vähitellen. Suurin este ovat asenteet.

– Perinteisesti auto on haluttu itse omistaa. Yhdyskuntarakenne on edelleen kohtalaisen hajaantunut, joten on vaikea saada riittäviä käyttäjämääriä.

Nuorisobarometrit kuitenkin kertovat, että nuorten keskuudessa jakamistalous on yleisempää ja auton statusarvo on vähenemässä.

– Hyvään elämään ei enää välttämättä kuulu omistusauto kolmikymppisenä. Ehkä autostakin tulee elämys. Vuokraus mahdollistaa sen, että kun autoa käytetään, voidaan ottaa vähän parempi auto alle.