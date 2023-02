Järkkärin takakurvissa haastattelussa kovaan paikkaan joutunut Rasmus Korhonen.

Ässillä on runkosarjassa jäljellä kymmenen ottelua. Asetelma on selkeä: pudotuspelipaikka on käytännössä jo lähes varma.

Toisaalta asema on paljon muuta kuin selkeä: Niklas Rubinin sairausloma ja yhä vain tökkivä ylivoimapeli tuovat patapaitojen taivaalle pilviä.

Molemmat on toki mahdollisuus saada kuntoon vielä ennen kauden ratkaisupelejä.