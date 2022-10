Teemu Vuorisalo paljastaa Kurvi ulvoo -podcastissa sen, oliko hän äänekkään nuija-huudon huutaja Jari Levosen viimeisessä liigaottelussa.

Ässien edustusjoukkueessa peräti seitsemän kauden ajan pelannut puolustaja Teemu Vuorisalo on lähes varma siitä, että hänen ammattilaisuransa jääkiekkoilijana on nyt ohi. Tämä siitä huolimatta, että miehellä on ikää vasta 27 vuotta ja ottajiakin olisi löytynyt.