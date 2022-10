Lukkoa vastaan yhdessä pelissä aikoinaan neljä maalia iskenyt Janne Virtanen kävi Kurvin vieraana muistelemassa menneitä ja ennakoimassa viikonvaihteen paikallispelejä.

Satakunnan kiekkokauden ensimmäiset paikallispelit pelataan viikonvaihteessa. Perjantaina Ässät isännöi Lukkoa ja lauantaina Lukko Ässiä.

Viime pelit eivät lupaa ainakaan maali-iloittelua. No, eivät ainakaan Ässille. Porilaisten viisi viimeisintä peliä on päättynyt niin, että toinen joukkue on jäänyt nollille. Viiteen viime peliin Ässät on tehnyt yhteensä kaksi maalia.