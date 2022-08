Hannulan yksi kauden päätavoitteista on jo lokakuussa, kun Suomi pelaa EM-karsinnassa.

MuSa teki ison jatkosopimuksen, kun naisten futsal-liigan mahdollisesti jopa paras pelaaja Netta Hannula teki vuoden jatkosopimuksen seuran kanssa. Hannula on MuSan kaikkien aikojen tehokkain pelaaja.

Pudotuspelit mukaan laskettuna Hannula on pelannut MuSassa jo 150 ottelua. Niissä jälki on ollut hurjaa. Maaleja on tullut peräti 162 ja syöttöjäkin on kasassa 109. Yhteispisteet ovat 271. Viime kaudella hän teki runkosarjassa pisteet 23+15=38. Pudotuspeleissäkin kulki, sillä hän teki yhdeksään otteluun 15+9=24 pistettä. Tehokkaimmalla kaudellaan Hannula on tehnyt futsal-liigassa pisteet 32+22.

Hannula on ollut luonnollisesti vakionimi maajoukkueessakin ja hän tavoittelee paikkaa lokakuussa pelattavassa EM-karsintajoukkueessa. 23 maaottelussaan hän on tehnyt seitsemän maalia. Syksyn EM-karsinnat pelataan Vantaalla.

MuSa on voittanut mestaruuden kahden edellisen kauden aikana. Tahtia ei ole tarkoitus hidastaa.

”Kova tavoite olisi olla kolminkertainen Suomen mestari. Olisi kiva pelata yksi superkuukausi, jotta olisi mahdollisuus kuukauden pelaajan valintaan muutaman vuoden tauon jälkeen”, Hannula kertoo seuran kotisivuilla.

​​​​​​​Hannula on seitsemäs sopimuspelaaja MuSan ensi kauden joukkueeseen. Ennen hänen sopimustaan seura on julkaissut sopimukset maalivahtrio Siiri Liljan, Martta Perälän ja Nea Sirenin kanssa. Kenttäpelaajista MuSassa jatkaa Anni-Elina Luotonen ja Iina Heikkilä. Uutena pelaajana joukkueeseen saapuu Sini Lauermaa.